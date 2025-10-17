La Universidad Panamericana lanza Licenciatura en Actuaría

La Universidad Panamericana presentó este jueves su nueva Licenciatura en Actuaría, un programa diseñado para formar profesionales líderes en el análisis y gestión de riesgos en un mundo cada vez más complejo e interconectado.

El nuevo programa académico fusiona matemáticas avanzadas, estadística, economía, programación y análisis de riesgos con una formación humanista; y está orientado en la formación de profesionales de seguros, finanzas, salud, consultoría, big data y analítica avanzada.

La formación técnica se complementa con los valores de la Universidad Panamericana, para crear profesionales competentes y socialmente comprometidos.

La Universidad destacó que el plan de estudios fue diseñado con la asesoría de expertos de la industria, asegurando relevancia en el mercado laboral.

En su mensaje de bienvenida, el doctor Santiago García Álvarez, rector de la Universidad Panamericana, campus México, destacó la evolución académica de la Universidad y su compromiso con el fortalecimiento de las ciencias y la tecnología, especialmente en matemáticas aplicadas y actuaría. Subrayó “la importancia de tomar decisiones estratégicas que consoliden áreas en las que la universidad es fuerte, al tiempo que se adapta a los retos actuales como la inteligencia artificial y la ciencia de datos”. Santiago García enfatizó la necesidad de mantener un equilibrio entre el desarrollo técnico y la formación ética y humanista, para formar profesionales íntegros capaces de generar conocimiento e impacto positivo en la sociedad”.

Rector Santiago García Álvarez.

¿Por qué surge esta carrera?

“La realidad actual exige expertos que comprendan, modelen y mitiguen la incertidumbre en sectores clave como el asegurador, financiero, de pensiones y consultoría. En México, existe una demanda creciente de actuarios con capacidades cuantitativas, visión estratégica y compromiso ético para enfrentar desafíos económicos y sociales. La Universidad Panamericana responde a esta necesidad con un programa que combina excelencia académica, identidad cristiana y un profundo sentido de responsabilidad social”, señaló el matemático Juan Manuel Lozano Vieyra, director de las carreras de Matemáticas aplicadas y de Actuaría.

Excelencia académica y vinculación con la industria global

La actuaria Valeria Montesinos, responsable de la carrera, destacó como pilares el programa la tradición de excelencia que distingue a la Universidad Panamericana, respaldada por su prestigio en áreas como Derecho, Negocios e Ingeniería, lo que garantiza un programa riguroso y de alto nivel académico.

Valeria Montesinos.

Señaló también que gracias a alianzas con líderes en seguros, banca y tecnología, los estudiantes acceden a experiencias profesionales y oportunidades laborales desde el aula, lo que los vincula con los líderes de la industria.

Finalmente, el diferenciador educativo de esta nueva licenciatura es que combina el desarrollo de habilidades técnicas con liderazgo, comunicación efectiva y una sólida visión ética, lo que capacita a los estudiantes para obtener certificaciones globales y competir en mercados internacionales, destacó Montesinos.