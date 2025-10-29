UNESCO nombra a Bodour Al Qasimi, Embajadora de Buena Voluntad para la Educación y la Cultura del Libro

La jequesa Bodour bint Sultan Al Qasimi fue designada Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO para la Educación y la Cultura del Libro, en reconocimiento a su labor mundial en la promoción de la edición y el desarrollo educativo, nombramiento que confirmó Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO.

Como presidenta de la Universidad Americana de Sharjah y presidenta de la Autoridad del Libro de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Al Qasimi ha defendido durante más de una década el acceso al conocimiento, la expresión creativa y la educación como pilares del progreso sostenible.

Tras el nombramiento, Bodour Al Qasimi declaró: «Me siento honrada de unirme a la misión de la UNESCO como Embajadora de Buena Voluntad para la Educación y la Cultura del Libro. Los libros forman mentes, conectan comunidades y sustentan sociedades resilientes basadas en el conocimiento. En tiempos de cambio constante, promover la alfabetización, la educación y el acceso a la cultura no es un lujo, sino una necesidad».

Añadió: “Este cargo refuerza mi compromiso de larga data con el empoderamiento a través de los libros, la educación y la participación cultural. Espero con interés trabajar con la UNESCO para defender estos valores y ayudar a ampliar el acceso al aprendizaje y la expresión creativa a nivel mundial”.

La jequesa es reconocida como una de las figuras más influyentes de la industria editorial mundial. Hizo historia al ser la primera mujer árabe en presidir la Asociación Internacional de Editores (AIP) desde su fundación en 1896, donde lideró el diálogo global sobre inclusión, libertad de publicación y acceso equitativo al conocimiento.

Como fundadora y directora ejecutiva de Kalimat Group, una de las editoriales más respetadas de la región árabe, Al Qasimi contribuyó a dar forma a la industria editorial moderna en los EAU y el mundo árabe. También fundó varias instituciones clave, como la Asociación de Editores de los Emiratos, la Junta de los EAU sobre Libros para Jóvenes (UAEBBY) y Conocimiento sin Fronteras, todas dedicadas a fomentar una cultura de lectura y alfabetización.

En su calidad de presidenta de la Autoridad del Libro de Sharjah, la jequesa supervisa la Feria Internacional del Libro de Sharjah, que tiene lugar anualmente en noviembre, considerada actualmente como uno de los encuentros literarios más grandes y prestigiosos del mundo. Bajo su liderazgo, el sector editorial emiratí ha expandido su alcance internacional, participando como Invitada de Honor en las principales ferias del libro a nivel mundial en Rabat, Seúl, Londres, Fráncfort y Guadalajara (México).

La jequesa Al Qasimi también presidió el Comité de Sharjah Capital Mundial del Libro 2019, liderando un programa cultural anual que transformó el emirato en un centro global para los libros y el diálogo creativo. La iniciativa culminó con la inauguración de la Casa de la Sabiduría, la emblemática biblioteca y centro cultural de Sharjah, dedicada a fomentar el intercambio de conocimientos y la innovación.

Asimismo, desempeñó un papel fundamental en la adhesión de los Emiratos Árabes Unidos al Tratado de Marrakech, garantizando un mejor acceso a los libros para las personas con discapacidad visual, y apoyó la restauración de las bibliotecas públicas de Beirut tras la explosión del puerto en el año 2020.

La jequesa también es fundadora de PublisHer, una plataforma global que reúne a más de 1000 mujeres profesionales del sector editorial para promover la igualdad de género, la inclusión y la diversidad en las industrias creativas.

En reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la educación y el desarrollo cultural, la Universidad de Leicester (Reino Unido) le otorgó a Bodour bint Sultan Al Qasimi el título de Profesora Honoraria, el primero en su historia, por su labor en el fomento del empoderamiento de las mujeres y la alfabetización infantil.

La jequesa estuvo acompañada en la recepción del nombramiento por el representante permanente de los Emiratos Árabes Unidos ante la UNESCO, Ali Abdulla Alhaj Al Ali.