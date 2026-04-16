Reed Hastings, fundador y presidente de Netflix, dejará la empresa en junio

El presidente de Netflix, Reed Hastings, ⁠abandonará el servicio de streaming que fundó hace 29 años, en un momento en que la empresa se recupera tras perder ⁠la disputa por adquirir Warner Bros ⁠Discovery.

En una carta a los inversores publicada el jueves, Netflix anunció que Hastings no se presentará a la reelección en su junta anual de junio y que tiene previsto centrarse en la filantropía y otras actividades.

Las acciones de la empresa se desplomaban alrededor de un 8% tras conocerse la noticia de la salida de Hastings.

Netflix reafirmó en una carta a los accionistas de 14 páginas que su misión sigue siendo "ambiciosa e inalterable": entretener al mundo, ofreciendo películas y series para muchos gustos, culturas e idiomas. Las previsiones de la empresa para todo el año se mantienen sin cambios.

La empresa no reveló cómo piensa gastar los 2,800 millones de dólares de indemnización por rescisión que recibió tras no cerrar la compra del estudio cinematográfico Warner Bros y de HBO, y elevó su beneficio por acción a ⁠1.23 dólares en el primer trimestre, frente ⁠a los 66 centavos ⁠por acción del mismo trimestre del año pasado.

Los ingresos ascendieron a 12,250 ⁠millones de dólares, lo que supone un aumento del 16% respecto del mismo periodo del año anterior, superando ligeramente las previsiones de los analistas, que se situaban en 12,180 millones de dólares.

Netflix, que durante mucho tiempo dijo a los inversores que la adquisición de Warner Bros era una propuesta "que estaría bien tener, pero no ⁠es imprescindible", destacó que hay otras áreas de crecimiento.