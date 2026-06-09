Teotihuacan abre una ventana a sus hallazgos recientes

A partir del lunes 8 de junio, la zona arqueológica de Teotihuacan, la segunda más visitada del país, con 1.8 millones de asistentes anuales, abrió su tercer recinto expositivo, el Museo de la Grandeza Teotihuacana, destinado principalmente a exhibir piezas halladas en excavaciones y salvamentos arqueológicos recientes, muchas de ellas nunca antes mostradas al público.

Entre los objetos exhibidos figuran esculturas procedentes de la Pirámide del Sol, materiales rituales asociados al Templo de la Serpiente Emplumada y una de las escasas pelotas prehispánicas auténticas que sobreviven en México, ésta, la única proveniente de fuera, hallada en Veracruz y de unos 3,600 años de antigüedad.

La apertura forma parte de una intervención más amplia emprendida por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que incluyó mejoras en accesos, sanitarios, señalética, taquillas, senderos y sistemas de vigilancia en el sitio arqueológico, con una inversión reportada de 37 millones de pesos.

Más que transformar el paisaje monumental de la antigua ciudad, los trabajos se concentraron en infraestructura de atención al visitante y en la actualización de espacios museísticos que durante años permanecieron cerrados o sin intervenciones profundas.

El nuevo Museo de la Grandeza Teotihuacana recupera un edificio que había permanecido cerrado al público durante aproximadamente dos décadas. La arqueóloga y curadora Claudia María López Pérez explicó que este nuevo museo expone cerca de 170 piezas completas, de las cuales entre 150 y 160 se exhiben por primera vez.

“Fue una selección muy exhaustiva. Lo importante era mostrar el sello teotihuacano, porque muchas veces hablamos de Teotihuacan desde otras culturas. Aquí buscamos explicar cómo era esta sociedad, cómo vivía, cuáles eran sus expresiones religiosas y hasta dónde llegó su influencia”, señaló durante el recorrido previo a la apertura al público en general.

Aún hay pendientes

Como parte de estos trabajos, también fue reabierto el Museo de Sitio Manuel Gamio, el más visitado de Teotihuacan, muy próximo a la Pirámide del Sol, cuya museografía tenía al menos un par de décadas sin intervención.

Jesús Torres Peralta, responsable del área de Museos y Comunicación Educativa de la zona, explicó durante el recorrido que el objetivo fue actualizar la narrativa de los espacios sin competir con el paisaje arqueológico.

En el acto, se insistió en que la conservación de los monumentos continúa siendo una tarea permanente y adelantaron que el siguiente gran proyecto será la intervención integral del Templo de la Serpiente Emplumada, cuya ejecución comenzaría una vez concluida la actualización técnica y presupuestal del proyecto.

La decisión no es menor. Este edificio, también conocido como Templo de Quetzalcóatl, constituye uno de los proyectos más complejos de Teotihuacan, dados los desafíos estructurales y de conservación que enfrenta desde hace años.

Durante la conferencia, Joel Omar Vázquez, director del INAH, adelantó que el proyecto ejecutivo de intervención se encuentra prácticamente concluido y que actualmente se realiza una actualización de costos y ajustes técnicos derivados de estudios recientes efectuados en el área. Entre los trabajos desarrollados durante el último año se encuentran investigaciones para precisar las condiciones de cimentación y obtener información que permita definir con mayor exactitud el sistema constructivo que deberá emplearse en la futura intervención.

“Se trata de un trabajo interdisciplinario en el que participan arqueólogos, arquitectos, ingenieros y restauradores”, explicó por su parte, la coordinadora nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, Thalía Velasco.

Las autoridades descartaron que el monumento presente daños estructurales derivados de incidentes recientes o de la temporada de lluvias.

Dos estimaciones encontradas

Esta renovación sobre el sitio ubicado a escasos 50 kilómetros de la Ciudad de México, una de las sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026, ocurre además en un momento particularmente sensible.

Tras el incidente registrado en abril pasado, cuando un turista disparó sobre otros visitantes en el primer descanso de la Pirámide de la Luna, las autoridades reforzaron la vigilancia mediante arcos detectores de metales y la presencia de la Guardia Nacional en los cinco accesos, así como en el perímetro y al interior.

Según cifras oficiales, Teotihuacan recibió cerca de 1.8 millones de visitantes durante 2025, de las cuales alrededor de 40% corresponde a turismo extranjero.

Aunque las autoridades estiman que la afluencia podría incrementarse por encima del 30% durante las próximas semanas, por la llegada de visitantes internacionales al país, la percepción entre algunos comerciantes es cautelosa.

Liliana, vendedora de artesanías en la Puerta 1 de la zona arqueológica, consideró que los efectos del incidente de abril todavía se resienten en la actividad económica local.

“Sí bajó mucho el turismo y también las ventas. Las medidas de seguridad ayudan y la remodelación del museo nos parece positiva, pero todavía no vemos un cambio importante. Todos estamos esperando que vuelva el movimiento que había antes”, comentó la vendedora y estimó que la reducción de sus ventas es de aproximadamente un 30 por ciento.

No obstante, durante la conferencia, al consultarle al respecto, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, rechazó que existiera tal disminución de visitas y expresó:

Algo que medimos inmediatamente después de los lamentables hechos fue esa fluctuación. Al tercer día que abrimos, ya teníamos recuperada la misma afluencia, que fue de 4 mil visitantes”.

Los números de la Ciudad de los Dioses

37 millones de pesos invertidos en Teotihuacan.

7 millones de pesos para habilitar el Museo de la Grandeza Teotihuacana

170 piezas exhibidas en el nuevo museo

1.8 millones de visitantes recibió Teotihuacan en 2025

40% de los visitantes son extranjeros

70 elementos de la Guardia Nacional se sumaron a la seguridad

69 custodios especializados del INAH

20 elementos de policía auxiliar

De los 22 kilómetros cuadrados que ocupó la antigua ciudad de Teotihuacan apenas hemos explorado alrededor de 10 por ciento. Hay trabajo para cientos de años y para generaciones enteras de investigadores. Actualmente somos tres”.

Jesús Torres Peralta, arqueólogo y responsable de museos del sitio

Un antecedente

Ataque en Teotihuacan evidencia riesgos por insuficiencia en vigilancia y recursos