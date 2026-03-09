Tecnológico de Monterrey celebra los 80 años de la Escuela de Arquitectura

La Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD) del Tecnológico de Monterrey arrancó con los festejos por el 80 aniversario del programa de Arquitectura, disciplina que ha evolucionado junto con la institución y con el país, ampliando su responsabilidad en la formación de profesionales capaces de imaginar y construir futuros más justos y sostenibles.

En el marco de esta celebración, Juan Pablo Murra Lascurain, rector del Tecnológico de Monterrey, señaló que "toda arquitectura es una decisión sobre cómo vivir juntos. Celebrar ocho décadas implica reconocer a profesoras y profesores que han enseñado a pensar cómo queremos habitar el mundo; formando profesionales capaces de traducir preguntas complejas en soluciones concretas y viables".

Bajo este panorama, la Sala Mayor de Rectoría, ubicada en Campus Monterrey, fue el epicentro de esta celebración, en donde participaron egresados y egresadas de dicho programa, entre ellos: Angélica Treviño, Francisco González Pulido, Carlos Pérez-Gavilán Robert, Claudia Harari, Lourdes Salinas, Antonio Villarreal, Luis Gabriel Orozco, Eduardo Aguilar, Pedro Pacheco y Maricarmen Elosúa, quienes abordaron la arquitectura desde distintos ángulos: visión global, emprendimiento, compromiso social y ambiental, reflejando la diversidad de trayectorias profesionales que ha impulsado el programa a lo largo del tiempo.

Por otra parte, la EAAD estuvo representada por sus voces líderes, entre ellas: Mariana Amatullo, decana nacional de la EAAD; y Mark Wood, decano regional, quienes coincidieron en que dicho programa ha consolidado una visión de la arquitectura como una práctica situada, cultural y técnica, profundamente vinculada a los territorios y a los retos de su tiempo.

Mark Wood, decano regional.Foto: CORTESÍA

"Desde cada campus, el modelo educativo se adapta a los contextos locales para formar profesionales capaces de actuar con impacto global, integrando de manera estructural la sostenibilidad, la equidad, la inclusión y el uso crítico y ético de la tecnología y la inteligencia artificial", aseguró Amatullo.

Por otra parte, Alessandra Cireddu, directora nacional del Programa, destacó que las escuelas de arquitectura alrededor del mundo no solo enseñan a proyectar, sino que construyen maneras de entender la disciplina y de definir qué preguntas son centrales para la formación profesional; y explicó que, por ocho décadas, este programa ha desarrollado enfoques pedagógicos y metodologías que integran análisis, experimentación, tecnología y vinculación con la práctica profesional.

"Cumplir 80 años significa haber consolidado una cultura académica que forma criterios, más que estilos. Esta reflexión me lleva a comentar que hemos entendido el taller como un espacio de debate, de contraste y de argumentación, donde diseñar implica investigar, interpretar y asumir consecuencias", señaló.

Alessandra Cireddu, directora nacional del Programa.Foto: CORTESÍA

La conmemoración de aniversario se extenderá a lo largo del año en los Campus Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Chihuahua y Sonora Norte, celebrando que la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey "seguirá evolucionando como un espacio académico que articula conocimiento, práctica y responsabilidad social, con la mirada puesta en los futuros posibles de la arquitectura y del entorno construido en México y el mundo", concluye.