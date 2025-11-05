La superluna más brillante de 2025 ilumina el cielo mexicano este 5 de noviembre

El cielo del territorio mexicano se ilumina la noche de este miércoles con la superluna, también denominada "Luna del castor o Luna del cazador".

Este 5 de noviembre, el satélite natural alcanza su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, coincidiendo con la fase del plenilunio, es decir la luna llena, lo que esta superluna es la más grande y brillante que se observe en este 2025.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México en su revista UNAM Global, esta superluna se puede observar desde todo el territorio nacional y su diámetro aparente es alrededor de un 8% mayor y su brillo un 16 % superior al de una Luna llena promedio.

En la tradición anglosajona se le conoce como “Luna del castor” o "Luna del cazador", y representa un momento ideal para la observación a simple vista o la fotografía astronómica.