Los libros son el material escrito preferido por los lectores mexicanos

Los libros sobreviven como el material escrito preferido por los lectores en México; el 63% de los hombres y el 62% de las mujeres que han leído algún material declaran que fue un libro.

De acuerdo con cifras del Módulo sobre Lectura del Inegi, en 2025 los libros fueron el material preferido por quienes leen, seguido de los foros o blogs digitales que son leídos por casi la mitad de los lectores.

Se observa que las revistas son el tercer contenido más consumido por quienes leen algún texto digital o impreso; en este material se observa que las mujeres son más consumidoras que los hombres.

En contraparte, cuando se trata de periódicos se observa que son más los hombres quienes consumen este contenido.

Aunque entre los más jóvenes se han colado las lecturas en medios digitales, los libros impresos siguen siendo preferidos por todos los lectores.