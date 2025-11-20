Lectura 1:00 min
La mexicana Fátima Bosch se corona como Miss Universo 2025
La originaria de Tabasco y de 25 años de edad se convierte en la cuarta mexicana en ganar este certamen internacional.
Fátima Bosch se convierte en Miss Universo 2025, tras vencer a la anfitriona de Tailandia, Praveenar Singh.
La originaria de Tabasco pasó al top 5 de las finalistas de Miss Universo 2025, en donde ella respondió a la pregunta de “¿Si ganas el título de Miss Universo esta noche, cómo usarías esta plataforma para empoderar a las mujeres jóvenes?“.
Segura de sí, y luego de la confrontación que protagonizó contra uno de los principales organizadores del evento, la joven de 25 años respondió:
“Como Miss Universo les dirían que crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas porque sus sueños importan, su corazón importa. Y nunca permitas que nadie te haga dudar de ti y de tu valor. Porque vales mucho. Eres poderosa y tu voz merece ser escuchada”.