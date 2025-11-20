La mexicana Fátima Bosch se corona como Miss Universo 2025

Fátima Bosch se convierte en Miss Universo 2025, tras vencer a la anfitriona de Tailandia, Praveenar Singh.

La originaria de Tabasco pasó al top 5 de las finalistas de Miss Universo 2025, en donde ella respondió a la pregunta de “¿Si ganas el título de Miss Universo esta noche, cómo usarías esta plataforma para empoderar a las mujeres jóvenes?“.

Segura de sí, y luego de la confrontación que protagonizó contra uno de los principales organizadores del evento, la joven de 25 años respondió:

“Como Miss Universo les dirían que crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas porque sus sueños importan, su corazón importa. Y nunca permitas que nadie te haga dudar de ti y de tu valor. Porque vales mucho. Eres poderosa y tu voz merece ser escuchada”.