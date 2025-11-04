La soprano Nadine Sierra ofrece una masterclass en la Universidad Panamericana

Elogiada por su belleza vocal, técnica impecable y gran musicalidad, Nadine Sierra, una de las sopranos más destacadas de la actualidad en el ámbito internacional, ofrecerá una masterclass en la Universidad Panamericana.

Ganadora del Premio Richard Tucker (2017) y del Premio Beverly Sills (2018), ha brillado en escenarios como el Metropolitan Opera de Nueva York, La Scala de Milán, la Ópera de París y la Ópera Estatal de Berlín. En la temporada 2024-2025 debutará en la Ópera Estatal de Viena y regresará al Metropolitan Opera, al Teatro Real de Madrid y al Liceu de Barcelona. Ha colaborado con directores como Gustavo Dudamel, Yannick Nézet-Séguin y Antonio Pappano.

El martes 4 de noviembre, de 16:00 a 18:00 horas (tiempo local), la maestra Nadine Sierra impartirá una clase magistral de canto en el Auditorio de la Universidad Panamericana (campus Mixcoac), dirigida a los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes (EBA).

Los seis participantes activos, alumnos de la Licenciatura en Música e Innovación y del Artist Diploma, interpretarán arias de Puccini, Verdi, Gounod y Bellini. Todos ellos son discípulos de las reconocidas profesoras Gabriela Herrera e Irasema Terrazas.

“Espero poder compartir con los jóvenes cantantes algunas de las cosas que he aprendido a lo largo de tantos años”, comentó Nadine Sierra sobre esta experiencia formativa.

La clase está abierta al público general, en consonancia con el compromiso de la EBA de fomentar el aprendizaje y el intercambio cultural dentro de la comunidad musical mexicana.

Una actividad de este tipo ofrece a los estudiantes la oportunidad de interactuar con músicos y educadores de prestigio internacional, de la más alta exigencia artística, lo que contribuye directamente a la formación teórica, artística e integral que impulsa la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana.

Entre las clases magistrales que la Escuela ha organizado en años recientes destacan las ofrecidas por Paquito D’Rivera, Elīna Garanča, Agustín Hadelich y Jacob Collier.