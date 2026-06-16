Siete escapadas culturales para vivir el Mundial fuera de la cancha

El Mundial ya está en marcha y con él una conversación que rebasa los límites de la cancha. Además de los partidos, la Ciudad de México vive una intensa programación cultural inspirada en el futbol, su historia, sus protagonistas y su impacto social.

La oferta es tan amplia que resulta imposible abarcarla por completo. Por eso emprendimos una pequeña travesía entre exposiciones, instalaciones, lecturas dramatizadas y museos para reunir siete recomendaciones que permiten mirar el juego desde ángulos inesperados. Lo mejor: casi todas permanecerán abiertas más allá del torneo.

1. Objetos de leyenda: Momentos icónicos en la historia del futbol Museo Jumex Hasta el 30 de agosto

La camiseta que Diego Armando Maradona usó contra Inglaterra en México 86 está aquí, en la capital mexicana. También está la corona que alguna vez usó Pelé, apodado “O Rei”. Son apenas dos de las 16 piezas históricas procedentes de colecciones cataríes que integran esta exposición. Un recorrido por objetos que son capaces de condensar décadas de gloria, polémica y memoria futbolera.

2. Futbol: Diseñando una pasión Museo Franz Mayer Hasta el 26 de agosto

Detrás de cada Mundial hay mucho más que jugadores. Balones, trofeos, uniformes, afiches, mascotas y escenarios son resultado de complejos procesos de diseño. La muestra en uno de los museos más populares del país explora cómo la estética y la tecnología transformaron los nueve campeonatos celebrados en América, acompañada por fotografías, memorabilia y objetos vinculados con figuras del deporte como Hugo Sánchez, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

3. La mano de Dios: fútbol y teatro Sala Carlos Chávez, CCU Los viernes 19 y 26 de junio

No todos los goles se anotan con los pies. En este ciclo de lecturas dramatizadas, el argentino Andrés Gallina y el uruguayo Santiago Sanguinetti trasladan el futbol al terreno de la política, las emociones y las preguntas existenciales. Esta serie de lecturas dramatizadas es una oportunidad para descubrir qué puede tener en común un estadio repleto con el célebre gato de Schrödinger.

4. Tepito en la cancha Galería José María Velasco Hasta agosto

Mucho antes de las academias profesionales, los barrios ya producían futbolistas. Esta exposición en la galería del barrio recupera la historia futbolera de Tepito mediante fotografías, objetos y testimonios que muestran cómo el balón ha formado parte de la vida cotidiana de la zona durante generaciones. También inaugura los festejos por los 75 años de la galería.

5. Canchas desiguales Museo Tamayo

¿Jugarías una final en una cancha con profundas ondulaciones? La artista costarricense Priscilla Monge plantea justamente ese escenario en una instalación que transforma el campo de juego en una metáfora de las desigualdades sociales. Desde lejos parece una cancha común; de cerca revela obstáculos y desniveles que obligan a repensar las reglas del partido.

6. Museo de la Grandeza Teotihuacana Zona Arqueológica de Teotihuacan

La recomendación más inesperada de esta lista. Aunque no está dedicada al futbol, exhibe una pieza extraordinaria: una auténtica pelota prehispánica de caucho natural con alrededor de 3,600 años de antigüedad. El nuevo museo reúne además hallazgos arqueológicos recientes nunca antes expuestos al público, recordando que la historia de los juegos de pelota en estas tierras comenzó mucho antes que cualquier Copa del Mundo.

7. Futbol 2026. Annie Leibovitz Museo Nacional de Antropología Hasta septiembre

¿Qué hace una exposición de Annie Leibovitz en una guía mundialista? La respuesta está en sus protagonistas. Más de 200 fotografías retratan a algunas de las figuras que definieron la cultura contemporánea: artistas, científicos, activistas, músicos, actores y deportistas. Como un Mundial, la muestra de la célebre fotógrafa reúne personajes capaces de cambiar la historia en un instante y permanecer para siempre en la memoria colectiva.

Menciones honoríficas

Museo Nacional de San Carlos

Exposición

El imaginario del cuerpo heroico y sus avatares

Hasta octubre

Cineteca Nacional ycircuitos de exhibición

Ciclo de cine

Cine y futbol: Una mirada diferente

Hasta el 17 de julio

Museo del Objeto del Objeto (MODO)

Memorabilia de los mundiales sucedidos en México en los años 1970, 1971 (femenil) y 1986.

Sin fecha de término

Además, habrá Festivales Futboleros

Zócalo de la Ciudad de México

Parque La Bombilla (Álvaro Obregón)

Parque Tezozómoc (Azcapotzalco)

Deportivo Hermanos Galeana

Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero