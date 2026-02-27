Peso mexicano cae frente al dólar en la sesión, pero cierra febrero con avance de 1.08%

El peso mexicano cedió terreno frente al dólar en la sesión del cierre de febrero. La divisa local retrocedió en un mercado que asimilaba un dato de precios al productor estadounidense por encima de lo esperado, aunque consiguió cerrar el mes con ganancias.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.2318 unidades por dólar. Contra el registro de 17.1950 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una caída de 3.68 centavos o de 0.21 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.2533 unidades y un nivel mínimo de 17.1662. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, perdió 0.21% en 97.58 unidades.

Expectativas de tasas

El índice de precios al productor para la demanda final mostró un incremento de 0.5% el mes pasado, ⁠según datos del ⁠Departamento del Trabajo. El consenso de analistas esperaba que el indicador adelantado para la inflación al consumo bajara 0.3 por ciento.

Tras la publicación, los operadores siguen apostando a que la Reserva Federal conservará las tasas en ⁠su actual nivel de 3.50-3.75% los siguientes meses. Por el contrario, una mejora en las expectativas económicas para México impulsa las apuestas por recortes.

"La mayoría de la Junta de Gobierno mantuvo mensajes significativamente "paloma", lo que confirma su urgencia por retomar los recortes. Vemos tres disminuciones de 25 puntos base a partir de marzo, con la tasa terminal en 6.25%", dijo Banamex en una nota.

Cierra febrero con ganancias

A pesar de esta caída, el peso consiguió terminar febrero con un balance positivo. Frente a un registro de 17.4201 unidades en la última sesión de enero, registro una ganancia acumulada de 18.83 centavos, que son equivalentes a una mejora de 1.08 por ciento.

"Los indicadores muestran que hay espacio para que el peso siga apreciándose. No obstante, también están dejando entrever que las presiones a la baja se están debilitando, por lo que el tipo de cambio podría entrar en una corrección al alza", dijo Banco Base.