Shakira suspende concierto en Lima por "cuadro abdominal"

La artista colombiana Shakira dijo el domingo que suspendió su concierto previsto para esta noche en Lima debido a un "cuadro abdominal" por el que está hospitalizada, pero espera ser dada de alta pronto y hacer sus presentaciones.

La artista dijo en un mensaje en su cuenta de X que debió acudir a urgencias el sábado por la noche y que los médicos que "me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto".

No dio detalles sobre ese cuadro abdominal, aunque medios locales peruanos indicaron que se trataría de una gastritis.

"Estoy muy triste por no poder subir al escenario el día de hoy (...) espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para ustedes", agregó la interprete de 48 años.

Shakira llegó a Perú la madrugada del sábado y fue recibida por cientos de seguidores que abarrotaron el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima, donde tenía previsto presentarse el domingo y el lunes como parte de su gira mundial "Las mujeres ya no lloran world tour".