Reportan avances en la rehabilitación cultural tras décadas de abandono y conflicto sindical

En un escenario marcado por intensas protestas laborales y denuncias de deterioro sistemático, la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron los avances de sus programas de renovación integral incluido como uno de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los anuncios buscan responder a una crisis de infraestructura que, según especialistas y trabajadores, ha mantenido a escuelas de arte y zonas arqueológicas en un "impasse" crítico durante los últimos años.

Educación artística: Revertir el deterioro

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó sobre el progreso de la renovación de las escuelas de educación artística, un proyecto que busca atender el abandono estructural reportado entre 2018 y 2024 en instituciones del INBAL. Durante ese periodo, planteles como "La Esmeralda", el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Arte Teatral enfrentaron paros estudiantiles debido a condiciones insalubres y falta de equipo básico.

Con una inversión ejecutada de 1,500 millones de pesos dentro de un plan mayor que busca alcanzar los 3,000 millones, Curiel detalló que se han intervenido 1,405 espacios en las escuelas del INBAL. Entre los avances destacan:

Infraestructura: Rehabilitación de 118 salones de danza, 265 de música, 384 salones académicos, seis galerías y la impermeabilización de 102 planteles.

Rehabilitación de 118 salones de danza, 265 de música, 384 Equipamiento: Adquisición de 23,000 bienes, principalmente instrumentos musicales, atendiendo una de las demandas históricas de los alumnos.

Adquisición de 23,000 bienes, principalmente instrumentos musicales, atendiendo una de las demandas históricas de los alumnos. Investigación: La confirmación de que el nuevo laboratorio de la ENAH —proyectado como el más avanzado de Latinoamérica— estará concluido a finales de este año.

"Estamos actualizando los planes de estudio con docentes y alumnos para que la mejora física se acompañe de una calidad académica superior y una mayor matrícula", subrayó la funcionaria.

En contraste diversos colectivos estudiantiles mantienen mesas de diálogo abiertas. El argumento central es que, si bien la pintura y los instrumentos son necesarios, muchas escuelas requieren una intervención estructural, además, persiste la preocupación de que el aumento de la matrícula (mencionado por Curiel) no sea proporcional al número de docentes contratados con plazas definitivas.

Zonas arqueológicas: Entre inversión y denuncia sindical

Por su parte, Omar Vázquez, director general del INAH, reportó un avance del 46% en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y museos en 12 estados y con una inversión de 380 millones de pesos. No obstante, este anuncio llega en un momento de alta tensión con los trabajadores.

Mientras el INAH destaca obras en el Museo Nacional de Antropología (mantenimiento de mármoles y red eléctrica) y en Teotihuacán (rehabilitación de plazas y museos de sitio), los trabajadores denuncian una realidad distinta en el resto del país.

A pesar del reporte oficial de 27,900 acciones de protección al patrimonio entre 2024 y 2025, José Vidal Dzul Tuyub, secretario general del SNTSC, ha cuestionado la visibilidad de estos trabajos: “De todas las acciones que dicen haber realizado, no hemos visto reflejado nada en las zonas arqueológicas abiertas al público. El presupuesto se destinó mayoritariamente al salvamento en el Tren Maya”.

Los puntos críticos que han señalado los trabajadores incluyen: El deterioro en Teotihuacán, donde Salvador Moreno Rivera, secretario de Finanzas del sindicato, ha advertido que la Pirámide de Quetzalcóatl muestra signos graves de degradación. Además, denunció que de 80 custodios que había en 1985, hoy solo quedan 33 para vigilar el sitio.

Respecto a las obras actuales en Teotihuacán, el sindicato reconoce que se está "inyectando dinero" motivado por la cercanía del Mundial de Fútbol. Se han arreglado accesos y el circuito empedrado, además de proyectar una sala para los hallazgos del túnel de la Serpiente Emplumada. Sin embargo, Moreno Rivera advierte un riesgo operativo: “Se va a inaugurar y quizás venga la presidenta, pero después se va a cerrar la exposición porque no tenemos personal especializado para operarla”.

Otra área importante es el abandono regional, donde se reporta falta de inversión y herramientas básicas en sitios como El Tajín (Veracruz) y Tula (Hidalgo), donde el personal afirma tener que comprar sus propios insumos de limpieza.

Mientras el Gobierno Federal celebra el avance de las obras como un compromiso cumplido, el sindicato insiste en que México debe evolucionar hacia un modelo de turismo cultural sostenible. Para ello, aseguran que no basta con rehabilitar fachadas: se requiere una inversión estructural en investigación, divulgación y, sobre todo, en el personal capacitado que custodia el corazón histórico de la nación.

El nuevo Museo Textil

En medio de las disputas, la Secretaría destacó como un hito la próxima entrega del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en la "Casa del Marqués del Apartado". Con 5,000 metros cuadrados y una inversión que integra hallazgos arqueológicos del Templo Mayor con 210 piezas textiles permanentes, el recinto se perfila como el primero en su tipo en el país.

El museo, que estará listo a finales de mayo, busca ser un espacio de diseño contemporáneo y capacitación para artesanos, representando la riqueza de manos mexicanas de Guerrero, Hidalgo y Michoacán.