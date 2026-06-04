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El Economista
Geopolítica

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México y Alemania fortalecerán intercambio comercial y de seguridad

México y Alemania destacaron su interés mutuo en aumentar la cooperación en el ámbito comercial y coincidieron en que el respeto a la soberanía es la base para profundizar la cooperación, no solo en lo económico, sino también en el intercambio de información sobre fenómenos globales y seguridad.

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El presidente de alemania, Frank-Walter Steinmeier y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.FOTO: Especial / Captura de video

Perla Pineda

México y Alemania destacaron su interés mutuo en aumentar la cooperación en el ámbito comercial y coincidieron en que el respeto a la soberanía es la base para profundizar la cooperación, no solo en lo económico, sino también en el intercambio de información sobre fenómenos globales y seguridad.

En conferencia de prensa, el canciller Roberto Velasco y el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephu, puntualizaron que la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea abrirá inversiones en beneficio de ambos países.

“Actualmente operan alrededor de 2,000 empresas alemanas en México. El objetivo de la estrategia mexicana es fortalecer este diálogo para atraer mayores inversiones y lograr un intercambio comercial mucho mayor con este país”, expresó Velasco.

El ministro alemán aseguró que la lucha contra el crimen organizado y los cárteles de la droga son objetivos importantes en la agenda bilateral.

“Hemos conversado de como podemos colaborar aún más de forma eficaz y cómo mostrar la tarjeta roja a quienes intentan perjudicarnos”, dijo.

Ambos funcionarios se comprometieron a fortalecer áreas como igualdad de género y desarrollo sostenible.

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