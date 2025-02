Profeco mete en cintura a las pulseras cashless

Las pulseras cashless son usadas comúnmente en grandes eventos deportivos en el país como el Gran Premio de México o festivales masivos de música como el Vive Latino.

Éste es un método de pago que utiliza Ocesa para agilizar los cobros en estos eventos, sin embargo, en muchas ocasiones se cobra una comisión al consumidor por utilizarla.

Ante ello, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, anunció que llegó a un acuerdo con Ocesa, la empresa de entretenimiento que controla gran parte de los eventos, sobre las pulseras cashless y el cobro de comisiones por su uso.

El funcionario dio a conocer que tras la denuncia que se realizó sobre los cobros por el uso de las pulseras, la empresa aceptó llegar a un acuerdo. El titular de la procuraduría indicó que ya no se debe cobrar comisión por ejercer el derecho a consumir.

Explicó desde Palacio Nacional que Ocesa se comprometió a ya no cobrar comisión por el dispositivo cashless y tampoco cobrará cada vez que el consumidor realice una recarga o en su caso cuando este solicite el reembolso del sobrante tras los eventos.

“Llamamos a Ocesa, llegamos al acuerdo que en los eventos y festivales en los que ellos operan: Gran Premio de México, NASCAR; los festivales EDC, que acaba de ser el fin de semana; Vive Latino, Tecate, Emblema, Arre, Corona Capital y Flow Fest, ya no cobrarán comisión por el dispositivo cashless ”, comentó el titular de la Profeco.

El propósito inicial de este tipo de dispositivos es optimizar la experiencia del usuario eliminando el uso de efectivo y buscando evitar así insidencias mayores sobre las transacciones monetarias, a partir de las recargas bancarias hechas previamente o durante el evento.

Además, este dispositivo permite recopilar datos de los hábitos de consumo de los asistentes, para poder planificar un mejor evento en un futuro. Por lo que el titular pidió que el cobro de comisiones que realizan para estos dispositivos sean cancelados.

Más tarde este lunes, el titular de la Profeco publicó un video para remarcar las especificaciones del acuerdo anunciado por la mañana. Esto, ante la confusión mediática sobre las medidas a tomar en torno a esta manera de cobro en eventos masivos.

"Sólo para aclarar, el sistema va a continuar utilizándose. Muchas veces hay beneficio para las personas consumidoras en el hecho de no hacer transacciones todo el tiempo en efectivo. Lo que se acordó con la compañía es que ya no se venderán los dispositivos porque hay algunos eventos en los que se vendían. Otra cosa es que ya no se va a cobrar por ninguna precarga ni se va a cobrar por el dinero que se haya acumulado en este sistema".