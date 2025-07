Una película hecha con IA genera discusión en el GIFF

“Éste es Werner Herzog. Me preguntaban si podían usar algunos de mis documentales para hacer un estudio sobre la inteligencia artificial. Sí pueden, adelante (…) Creo que la inteligencia artificial va a fracasar. En fin, buena suerte”.

Así inicia la película “Acerca de un héroe” (About a hero), dirigida por el polaco Piotr Winiewicz, con la voz del director alemán Werner Herzog, quien da su consentimiento para que su voz, la información disponible en la red y su filmografía sean utilizados para el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial llamado Kaspar.

El objetivo y, en todo caso, la indicación (o prompt) que se le da a Kaspar es aprender todo lo posible sobre Herzog para escribir un guion cinematográfico de cómo sería un supuesto nuevo documental del célebre realizador.

El resultado de ese guion –filmado con Piotr Winiewicz en su condición de ser humano– es el relato sobre una investigación testimonial en la que Herzog vuelve a su natal Alemania, específicamente a la ciudad ficticia de Getunkirchenburg, decidido a atar los cabos sobre la misteriosa muerte de Dorem Clery, el trabajador ejemplar de una fábrica de electrodomésticos ultratecnológicos en la que, a lo largo ya de varios años, se ha desarrollado una revolución tecnológica llamada “La máquina del infinito”.

¿Sucidio o asesinato? ¿El aparentemente violento deceso de Clery está vinculado con su trabajo en la fábrica? Werner Herzog insistirá hasta llegar hasta el fondo del asunto.

Brevísima seguidilla de reflexiones

La película –una ficción sobre un documental, quizás encasillable dentro del subgénero de falso documental– abreva a todas luces de los elementos más vistosos del estilo Werner Herzog.

En la cinta, como en su filmografía de no ficción, el documentalista se asume como sujeto interpelado por los hechos que está filmando y también como alguien que inevitablemente, por su simple presencia, está destinado –¿o condenado?– a influir en los hechos. De tal manera que constantemente, como en todos los filmes documentales de Herzog, su voz es una constante en las entrevistas, detrás de las cámaras, y también en el relato sobre su investigación. Incluso desde el guion se reproducen variaciones o aproximaciones a la inconfundible prosa que el realizador alemán pergeña en muchas de sus cintas.

Pero Herzog no está ahí, nunca lo estuvo. La única participación real, la del ser humano, es aquella llamada telefónica al inicio de la cinta, donde autoriza el uso de su información y hasta de su imagen. Y si bien nos sentimos acompañados por Herzog, por su silueta y por sus reflexiones, a lo largo del relato, todo es falso, es ficcionado, es producto del guion hecho por un algoritmo y de la autorizada clonación de su voz.

La dirección de Piotr Winiewicz y mucho menos la edición del filme no ocultan que la historia original sea producto de una IA sino que lo resaltan en todo momento. No se oculta, sino que constantemente se le dice al espectador algo así como: recuerda que estás viendo una película cuyo texto fue procesado de principio a fin por Kaspar, eso sí, a partir de un prompt, por supuesto, muy específico.

Película About a hero.Cortesía

¿Se nota la presencia de la IA?

La cinta es parte de la programación de la edición 28 del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) en su primera ciudad sede, la capital guanajuatense, a propósito de la cual el encuentro fílmico organizó un panel de discusión sobre la verosimilitud del filme y, por supuesto, el umbral que confirman cintas como ésta, la de toparnos, quizás cada vez con mayor constancia, con películas en las que intervienen IA’s sin saber a ciencia cierta en qué proporciones.

Del panel tomaron parte los periodistas y críticos cinematográficos Pablo Robles, José Luis Salazar, Luis Tovar y Fernando Moreno. Citemos algunas declaraciones breves a propósito de lo que detona el filme. De este intercambio destacaron las declaraciones de Luis Tovar.

“Si no estás avisado de que hay participación de una inteligencia artificial en esta película, no lo pensarías. Sencillamente, no se te pasaría por la cabeza cuestionarlo. Y eso tiene que ver no sólo con la parte técnica sino con la parte estética, porque el director lo entendió muy bien. Hay una clara intención de asepsia. Pero el asunto está en que no lo notas. Pero no, tampoco se parece a una película de Herzog”, sentenció Tovar y más adelante complementó: “la pregunta misma de la que parte esta conversación, todo lo que estamos hablando, guardan un miedo subyacente en el gremio cinematográfico: nos va a chingar (desplazar) la IA”.

Por su parte, José Luis Salazar opinó: “obviamente la IA está destinada a incorporarse más en la industria (del cine). Ya lo hemos visto con los animadores, cómo en Disney o Universal están cortando cabezas porque lo que quieren es la ganancia mayor por un menor costo. Creo que el camino, al menos de la industria, sí es incorporar más la IA, pero, si pensamos en el cine, no le veo el miedo”.

Pero el temor en la industria del cine, reviró Luis Tovar hacia el final de su participación, siempre ha estado latente en el gremio del audiovisual: “hay que entender el cine como lo que es, una analogía, una alegoría o una metáfora de la realidad. Entonces, ese miedo subyacente lo arrastramos desde siempre: ¿qué fue ‘El Golem’ o ‘Metrópolis’? Es decir, siempre vamos a tener miedo, y me parece acertado como se dice en la propia película (About A Hero), que es: qué paradoja tan curiosa, que posiblemente la creación suprema del ser humano será algo superior a sí mismo.

Cartel de la película About a hero.Cortesía

“Acerca de un héroe” (About A Hero)