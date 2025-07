Actores vs IA a la mexicana: Lecciones para el mundo del trabajo

“¿Quién va a contar la historia de la humanidad... las máquinas? El arte siempre ha sido un referente para el humano. No pedimos que desaparezca o prohíban la inteligencia artificial (IA), pero que sea regulada y que nos paguen lo justo”, afirma Gerardo Reyero, quien presta su voz para uno de los villanos más entrañables de Goku en la saga de Dragon Ball Z, el malvado Freezer.

El uso de la IA está acaparando no solo el mundo del doblaje, sino que también se está aplicando de forma indiscriminada en diversas áreas digitales como videos y fotos, situación que evidencia la necesidad de legislar sobre la aplicación de la tecnología.

En entrevista con El Economista, el actor de doblaje que también ha prestado su voz a personajes como Tuxedo Mask, en “Sailor Moon”, Bryan Mills (Liam Neeson) en la película “Búsqueda Implacable” e incluso arrebatado risas con el personaje de Stanley Ipkiss (Jim Carrey) en “La Máscara”, expone que el gremio al que pertenece ha estado por muchos años indefenso ante las leyes mexicanas, situación que se agrava con la clonación de la IA.

“Nos sentimos amenazados en el sentido de que pudieran utilizar nuestras voces, dibujos, música e imagen, sin autorización, sin pedir permiso y ni pagar lo debido, gracias a una nula regulación de la IA. Nosotros los actores siempre hemos estado indefensos ante las leyes, pedimos que existamos en las leyes, que nos protejan”, resalta.

En el mismo sentido la actriz de doblaje Ximena Fragoso, quien ha dado su voz a personajes de animes como Rin Shima, en “Laid-Back Camp”; Sophitia Femto, en “Classroom for Heroes”; Koyuki, en “El vampiro vive muriendo”; Mutsumi Sagami, en “Maboroshi” entre otros, y quien también ha participado en series y películas, refiere la necesidad de realizar una regulación acorde a las necesidades de los actores de doblaje.

“Es urgente una legislación porque realmente la clonación de voz, imagen y video está sucediendo. Reformar las leyes es un proceso largo, pero por lo pronto algunos actores se han amparado para proteger y dejar explícito que no autorizan el uso de su voz sin un consentimiento y una negociación previa”, asegura.

La batalla para buscar una regulación de la IA se ha agudizado en los últimos días, ya que el pasado 13 de julio, se llevó a cabo una manifestación en la Ciudad de México por parte de actores de doblaje, luego de que el Instituto Nacional Electoral usará la tecnología para replicar la voz del narrador del anime “Dragon Ball Z”, Pepe Lavat, quien falleció en 2018, en un video sobre las elecciones del 2 de julio.

Al respecto, Emily del Carmen Sutro, especialista en Compliance laboral, afirma que los riesgos que pueden presentarse sin una regulación de la IA es que las personas de los sectores afectados tendrían esquemas más relajados en cuanto a seguridad social.

“En muchos casos esos trabajadores carecen de los beneficios laborales tradicionales y es necesario encontrar una regulación para garantizar sus derechos en un entorno flexible en el cual se debe encontrar la forma de regular que su voz e imagen no sea utilizada o clonada”, indica.

Apunta que las empresas podrían empezar a trabajar en diseños de políticas y marcos regulatorios propios con el fin de proteger los derechos de los trabajadores para garantizar transparencia en el uso de la IA.

Una manifestación como la antes mencionada similar ocurrió Estados Unidos, cuando el Sindicato de Actores de ese país comenzó una huelga que tenía entre sus exigencias ajustes de salarios frente a las plataformas de streaming y protestaron contra la intención de los estudios de Hollywood de usar IA para clonar a un actor al escanearlo. En este caso también se exigió que las leyes regulen a las nuevas tecnologías para que no amenacen a sus trabajos.

Ética en IA y riesgos de trabajo

Por otro lado, Fabiola Vásquez, directora de la maestría en Business Analytics de EGADE, señala que tener un código de ética en el uso de IA en sectores que no tienen protección es necesario, pero no suficiente.

“Un buen código puede establecer principios claros como por ejemplo no clonar voces sin permiso expreso, informar si una voz fue generada por IA, y reconocer al artista original. Pero hay varias limitantes al respecto: primero, un código de ética es una norma, pero no tiene ninguna implicación legal”, explica.

Añade que otro punto es la falta de vigilancia y sanciones, “de qué sirve un código de ética si no hay forma de hacerlo cumplirlo, por eso, los actores de doblaje han propuesto reformas”.

La especialista indica que un uso más consciente y ético de la IA es un reto grande, ya que la tecnología puede mejorar la accesibilidad, automatizar procesos, reducir costos, habilitar nuevas formas de creatividad y de utilizar las voces de una manera innovadora.

“Su uso debe ser guiado por valores claros y reglas que sean aplicables y justas para todos. Debería haber un consentimiento informado para que todo autor de autorización del uso de su trabajo. Debe existir una compensación justa”, comenta.

Vásquez resalta que la IA no solamente preocupa al gremio artístico, sino que también causa incertidumbre en diferentes industrias ya que con el uso de esa herramienta se han generado fraudes.

“Se ha usado la voz para hacer extorsiones y ha habido suplantaciones de identidad en bancos. La accesibilidad a la tecnología ha facilitado ese fenómeno, tenemos diversas plataformas que una persona puede utilizar de manera gratuita para clonar voces, no tiene alguna restricción y no se necesita ser un experto para hacerlo, la clonación de voz con IA da pie a que se use con fines criminales”, alerta.

La IA se usa cada vez en más sectores y áreas que tradicionalmente el ser humano trabaja a diario, situación que pone en vilo a una variedad amplia de profesiones y empleos.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 25% del empleo mundial se encuentra en ocupaciones potencialmente expuestas a la inteligencia artificial.

En ese sentido destaca que los trabajos administrativos son los más expuestos, debido a la capacidad de la IA para automatizar muchas de sus tareas.

“Las crecientes capacidades de esta tecnología también aumentan la exposición de ciertos trabajos cognitivos altamente digitalizados en sectores como medios de comunicación, software y finanzas”, advierte.

Mientras que Adecco apunta que una preocupación en el mercado laboral es el desplazamiento de puestos de trabajo, ya que puede generar desempleo y la necesidad de volver a capacitarse y mejorar habilidades.

“Otra preocupación es la posibilidad de que se produzcan sesgos y discriminación en los algoritmos, lo que puede tener consecuencias negativas para las personas y comunidades marginadas”, resalta.