Julio 2026: conoce las efemérides y Días Internacionales del séptimo mes del año

Julio es el séptimo mes del año y debe su nombre a Julio César, quien, según la tradición, nació el día 12 de este mes. Otra leyenda señala que su denominación proviene de Iulo, hijo del héroe troyano Eneas, quien emigró a Italia tras la caída de Troya. Además de su origen histórico, este mes marca el inicio de la segunda mitad del año.

En México, el mes de julio se distingue por la presencia de lluvias en gran parte del territorio nacional. Aunque no es el mes con mayor acumulación de precipitaciones, las condiciones climáticas son fundamentales para el sector agrícola, ya que permiten preparar los suelos, sobre todo en las regiones más áridas, y favorecen la germinación de las semillas de diversos cultivos.

Asimismo, julio representa una etapa importante dentro del calendario agrícola, al coincidir con el periodo de cosecha de lo sembrado al inicio del ciclo primavera-verano. Esto contribuye a incrementar la oferta de alimentos como lechuga, tomate verde, cártamo, papaya y uva pasa, productos que fortalecen el abasto y la actividad del sector alimentario en el país.

Efemérides en México

01 de julio : Día del Ingeniero.

01 de julio de 1897 : Comienzan los cursos de la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz.

01 de julio : 1906 El periódico Regeneración publicó el "Manifiesto a la Nación" y el "Programa del Partido Liberal Mexicano", con el lema "Reforma, Libertad y Justicia". Este documento propuso diversas reformas sociales y económicas, las cuales serían retomadas en la Constitución de 1917.

02 de julio de 1911 : Murió el periodista revolucionario Filomeno Mata en Veracruz.

02 de julio de 1915 : Muere en París, Francia, el general Porfirio Díaz, expresidente del país.

03 de julio de 1955 : Las mujeres en México votan por primera vez en elecciones federales.

06 de julio de 1907 : Se expidió el Decreto de constitución de los Ferrocarriles Nacionales de México.

07 de julio de 1859 : El presidente Benito Juárez anuncia en Veracruz las Leyes de Reforma; en ellas se incluyen la Ley del Matrimonio Civil, la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero.

09 de julio de 1894 : Murió el músico y compositor guanajuatense, Juventino Rosas.

09 de julio de 1986 : Murió Francisca Ernestina Moya Luna, fundadora de la Escuela Nacional de Danza.

12 de julio : Día del Abogado.

13 de julio de 1954 : La pintora Frida Kahlo fallece en Ciudad de México; es una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento internacional.

18 de julio : Día de la secretaria.

20 de julio de 1923 : Asesinan a Francisco Villa en Parral, Chihuahua.

21 de julio de 1988: Se llevó a cabo el primer trasplante de corazón en México en el Centro Médico Nacional "La Raza".

Días internacionales

Estos son los días internacionales que podemos encontrar en el calendario oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

04 de julio : Día Internacional de las Cooperativas.

06 de julio : Día Mundial del Desarrollo Rural .

07 de julio : Día Mundial de la Lengua Kiswahili .

11 de julio : Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica de 1995 / Día Mundial del Caballo / Día Mundial de la Población .

12 de julio : Día Internacional de la Lucha contra las Tormentas de Arena y Polvo / Día Internacional de la Esperanza.

15 de julio : Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.

18 de julio : Día Internacional de Nelson Mandela.

20 de julio : Día Internacional de la Luna / Día Mundial del Ajedrez.

25 de julio : Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes / Día Internacional para el Bienestar Judicial / Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos.

28 de julio : Día Mundial contra la Hepatitis (OMS).

30 de julio: Día Internacional de la Amistad / Día Mundial contra la Trata.

Fechas de calendarios generales