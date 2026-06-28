Más de un millón de personas han celebrado el Mundial en Guadalajara

Guadalajara, Jal. Con 18 días transcurridos del Mundial de futbol, más de un millón de personas han salido a las calles para celebrar la justa deportiva en el centro histórico de Guadalajara, el FIFA Fan Fest, los conciertos y las celebraciones en La Minerva, informó la presidenta municipal, Verónica Delgadillo.

De acuerdo con el gobierno municipal, los incidentes han sido menores debido a los operativos implementados en coordinación con el gobierno del estado de Jalisco y el federal.

Según el reporte del Ayuntamiento tapatío, los cuatro partidos que se disputaron en el Estadio Guadalajara recibieron un total de 180,930 aficionados.

"Con un despliegue operativo sin precedentes, los servicios públicos han recogido 765 toneladas de basura", destacó también el gobierno tapatío.

Con la victoria de España 1-0 sobre Uruguay, Guadalajara cerró sus partidos de la fase de grupos. No obstante, la fiesta continuará hasta el 19 de julio con el FIFA Fan Fest en el Centro Histórico, las transmisiones de los partidos en el Parque San Jacinto al oriente de la ciudad, y la glorieta Minerva donde se transmitirán los partidos de la Selección Mexicana.

Hasta el momento, 518,995 personas han visitado el FIFA Fan Fest y el Centro Histórico tapatío, 440,000 asistentes disfrutaron los conciertos de Maná y Alejandro Fernández y más de 100,000 aficionados celebraron en La Minerva el triunfo de la selección nacional ante República Checa.

El Ayuntamiento de Guadalajara destacó que "esta gran respuesta ha posicionado a Guadalajara como la sede líder en interacción en redes sociales, gracias a la viralización del ambiente festivo y la hermandad entre la afición tapatía y visitantes de Corea del Sur y Colombia".