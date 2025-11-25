Isabel Grañén y Alejandro de Ávila ingresan a la Sociedad Americana de Filosofía

La American Philosophical Society (APS) anunció el ingreso de los investigadores y gestores culturales mexicanos María Isabel Grañén Porrúa y Alejandro de Ávila Blomberg por sus aportaciones en los campos de las artes y las letras, y a la etnobiología.

La ceremonia de inducción, que se verificó el pasado 15 de noviembre en la sede de la organización, en Filadelfia, dio ingreso a Grañén Porrúa a la clase 5: “Las artes, profesiones y liderazgos en gestiones públicas y privadas” y al doctor De Ávila Blomberg a la clase 1: “Ciencias físicas y matemáticas”.

La APS reconoce el liderazgo de la doctora Grañén Porrúa al frente de tres instituciones: la Presidencia de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, A.C.; la Presidencia de la Asociación Civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México; y la Dirección de la Biblioteca Francisco de Burga, institución adscrita a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Diploma otorgadoESPECIAL

El reconocimiento hace patente un trabajo que inició hace treinta años con constancia, seguimiento y sensibilidad al entorno. Ejemplos de ello son los espacios que ha creado la Fundación, como el Centro Cultural San Pablo, el Museo Textil, el Museo de Filatelia, el Museo Infantil de Oaxaca, la Biblioteca Infantil BS y las Bibliotecas Ambulantes, entre otros.

Estos espacios abren sus puertas para ofrecer un respiro de paz, para propiciar la reflexión y la creación colectiva, para pensar, sentir y aprender unas de otras las personas de todas las edades. Esta labor es fruto de las enseñanzas de los grandes maestros oaxaqueños Francisco Toledo y Rodolfo Morales, del mecenazgo del empresario, filántropo y benefactor de las artes, la cultura, el deporte y el medio ambiente Alfredo Harp Helú.

El Jardín Etnobiológico de Oaxaca

Por su parte, el doctor Alejandro de Ávila Blomberg fue reconocido por el compromiso del Jardín Etnobiológico de Oaxaca (JEBOax), fundado por él, con la sostenibilidad ambiental. El Jardín es pionero en el enfriamiento por geotermia sin huella de carbono, además de presentar un modelo de generación de energía eléctrica con celdas fotovoltaicas, y de cosecha de lluvia en la mayor cisterna pluvial en el sur del país.

Doctor Alejandro de ÁvilaESPECIAL

El JEBOax ha reunido la documentación existente del conocimiento ambiental en las lenguas originarias habladas en Oaxaca, la entidad más diversa en términos culturales y lingüísticos de tamaño comparable en el hemisferio occidental. El equipo del Jardín traduce actualmente información técnica, la graba y la transcribe en cuatro lenguas indígenas del Estado, dando así continuidad a un trabajo iniciado por los lexicógrafos del siglo XVI que habitaron en el convento de Santo Domingo.

Siendo estudiante doctoral en la Universidad de California en Berkeley, De Ávila Blomberg recibió en 1997 una subvención de la APS para documentar dos variantes de las lenguas mixtecas habladas por migrantes oaxaqueños en los campos agrícolas del Valle de San Joaquín, al sur de Sacramento.

Acerca de la APS

La American Philosophical Society (APS), con sede en Filadelfia, Pensilvania, fue fundada en 1743 por Benjamin Franklin, inventor y científico norteamericano, cuando él tenía 37 años de edad. Desde entonces y hasta la fecha, el objetivo de la APS es “promover el conocimiento útil”. Su lema es nullo discrimine: no discriminar a nadie. En congruencia con esta filosofía de igualdad, Franklin invitó a Ekaterina Romanova Vorontsova, escritora y editora rusa, a incorporarse a la Asociación, cuando las mujeres no eran admitidas en agrupaciones profesionales. En congruencia, también, con una convicción de equidad, la APS impulsó y financió el registro de las lenguas y el conocimiento de los pueblos originarios de Norteamérica, como lo atestigua el vocabulario unkechaug, lengua ahora extinta, que recogió Thomas Jefferson en 1791. Quince años antes, Jefferson había firmado la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, junto con Franklin, Washington y otros miembros de la Asociación; diez años después de reunir el vocabulario, Jefferson se convirtió en el tercer presidente de su país. La documentación de las lenguas indígenas es un esfuerzo vigente de la APS hasta el día de hoy.

Sede de la APS en FiladelfiaESPECIAL

Desde fechas tempranas, México estuvo representado en las filas de la APS por el historiador oaxaqueño Carlos María de Bustamante (1774-1848). En el siglo XX se incorporaron a la Asociación investigadores y escritores mexicanos de la talla de Alfonso Caso y Alfonso Reyes. También han sido miembros de la APS Marie Curie, Louis Pasteur, Charles Darwin, Alexander von Humboldt, Albert Einstein, Zaha Hadid, Jane Goodall y Nelson Mandela, entre muchas otras personas destacadas en distintos campos del conocimiento, el activismo social y el arte.