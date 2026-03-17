Si el precio del jitomate sube, ¿por qué Walmart lo vende más barato?

En los últimos meses el precio del jitomate ha registrado un aumento considerable, al pasar de los 15 pesos a inicio de año a los 60 pesos por kilo en la primera quincena de marzo, de acuerdo con precios observados en mercados y tianguis.

Este incremento impacta directamente en la economía de los hogares mexicanos, ya que se trata de uno de los ingredientes esenciales de la cocina mexicana.

Aunque en los mercados y tianguis el precio es alto, te has preguntado ¿cómo algunas cadenas de autoservicio logran venderlo más barato? Por ejemplo, durante el Martes de Frescura del 10 de marzo el jitomate se ofrecía en 21.90 pesos por kilo en Walmart de México y Centroamérica.

Gisela Noble, directora de Fundación Walmart de México explica que una de las claves para mantener precios competitivos es la compra directa a los productores, lo que reduce intermediarios dentro de la cadena de comercialización.

Menos intermediarios, precios más bajos

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sder), existen hasta siete intermediarios entre pequeños agricultores y los mercados, lo cual implica que poco a poco vaya aumentado el precio.

Por ejemplo, a un productor se le puede pagar el kilo de una verdura a 3 pesos, , pero después de pasar por distintos intermediarios el precio puede aumentar hasta 20 pesos o más cuando llega al consumidor.

Imagínate que el 70% de los agricultores que tienen menos de cinco hectáreas, es decir los pequeños agricultores, venden a través de intermediarios”, comenta Gisela Noble.

Ricardo ortega, representante de Maria la Asunción, productor de jitomate de Tulancingo, Hidalgo, coincide en que el trato directo con Walmart elimina intermediarios, lo que permite ofrecer precios más accesibles al consumidor y mejores ingresos para los agricultores.

“Al ser un productor directo es una ventaja, porque no hay intermediarios, y ofrecemos un producto de calidad y en poco tiempo de traslado”.

Asimismo, Ramiro Herrera, de la Sociedad de Productores Agropecuarios de la Costa Chica de Oaxaca, que comercializa mangos, recuerda que al venderle a los intermediarios solían perder, puesto que el pago no era el mejor.

Antes le vendíamos a los intermediarios. Ahora tenemos la posibilidad de venderle a Walmart, que nos ha permitido tener mayor margen de ganancia, que al venderle a los intermediarios no sucedía”.

Otra estrategia para mantener precios competitivos es la planeación de las compras con anticipación.

Asimismo, Gisela Noble, quien también coordina el programa Pequeño productor de Walmart dice las negociaciones con los productores se realizan entre uno y dos meses antes, lo que permite asegurar precios justos tanto para los agricultores como para los consumidores.

“El precio es el justo y las ganancias que tienen son impresionante, les permite tener sus propias infraestructuras, su logística, sus cadenas de frio”.

El Programa Pequeño Productor

El Programa Pequeño Productor de Walmart busca fortalecer a los agricultores a través de capacitación técnica y acceso a mercado. Actualmente suman 45 agroempresas y ha impactado a más de 43,000 productores.

Las capacitaciones no solo se enfocan en la producción, sino también en las prácticas de siembra, cosecha y manejo postcosecha, con el objetivo de que los productos lleguen al mercado con la calidad requerida.

“No puedes partir de lo agronómico, necesitas tener primero el producto y luego entonces desde la capacitación agronómica, la parte de corte y postcosecha, todo va orientado al mercado. Por ejemplo, el jitomate necesitamos que venga un poquito más duro de la cáscara y eso implica no solamente el cuidado en la planta y lo que le pones a la tierra (porque tratamos de evitar químicos), sino tiene que ver con que le agreguen más potasio”.

Precisa que si no se conoce la ficha técnica del jitomate seguramente el producto va a llegar mal, porque de origen viene mal.

El aguacate es otro buen ejemplo, porque los productores están acostumbrados a tener grandes arboles de aguacate y se piensa que habrá más producción, pero es lo contrario, si se deja crecer mucho el árbol, la productividad va a bajar porque el nutriente que va del centro a la planta va a reducir la calidad del producto.

Por lo tanto, te cuesta mucho bajar la fruta del árbol y la calidad del producto de lo que está más lejos es muy baja, entonces, el precio de venta va a ser muy baja.

Por eso se les enseña a podar los arboles y aumentar la calidad de los frutos, así como usar la semilla correcta, usar polinizadores naturales y demás técnicas que permiten tener fruto de calidad. “Son pequeñas prácticas que hacen que cambie la calidad del producto”.