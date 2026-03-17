Hassett dice que EU busca adquirir fertilizantes de Venezuela y Marruecos por la guerra

Estados ⁠Unidos está buscando otras fuentes de fertilizantes ante ⁠las restricciones al transporte marítimo provocadas por la actual guerra con Irán, entre ellas Venezuela y, posiblemente, Marruecos, ⁠dijo el martes Kevin ⁠Hassett, asesor económico de la Casa Blanca.

"Hemos (...) concedido licencias a Venezuela para que produzca más fertilizantes. Hemos mantenido conversaciones con Marruecos", declaró a la cadena CNBC, calificando la situación de "póliza de seguro contra las interrupciones" para los agricultores estadounidenses.

"No digo ‌que podamos ​eliminar las interrupciones que hay hasta ahora, pero podemos minimizarlas", destacó Hassett.

Los suministros de fertilizantes se han reducido a medida que la guerra de Estados unidos e Israel contra Irán ha cortado el suministro crítico de fertilizantes nitrogenados desde el Golfo a los agricultores de todo el mundo, lo que ha provocado que los precios se disparen en más de un tercio en las últimas semanas.

La jefa de política ⁠exterior de la Unión Europea, ⁠Kaja Kallas, ha planteado la ⁠idea de replicar un acuerdo negociado por la ONU que ⁠permitió la salida de cereales de Ucrania durante la guerra.

Este acuerdo permite a Ucrania exportar cereales, alimentos y fertilizantes a través del mar Negro, sin que los buques civiles sean atacados por Rusia.

Afirmó que había hablado con el secretario general de la ONU, ⁠Antonio Guterres, sobre la idea y que la ONU estaba "trabajando en ello".