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Hassett dice que EU busca adquirir fertilizantes de Venezuela y Marruecos por la guerra
Estados Unidos está buscando otras fuentes de fertilizantes ante las restricciones al transporte marítimo provocadas por la actual guerra con Irán.
Estados Unidos está buscando otras fuentes de fertilizantes ante las restricciones al transporte marítimo provocadas por la actual guerra con Irán, entre ellas Venezuela y, posiblemente, Marruecos, dijo el martes Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca.
"Hemos (...) concedido licencias a Venezuela para que produzca más fertilizantes. Hemos mantenido conversaciones con Marruecos", declaró a la cadena CNBC, calificando la situación de "póliza de seguro contra las interrupciones" para los agricultores estadounidenses.
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"No digo que podamos eliminar las interrupciones que hay hasta ahora, pero podemos minimizarlas", destacó Hassett.
Los suministros de fertilizantes se han reducido a medida que la guerra de Estados unidos e Israel contra Irán ha cortado el suministro crítico de fertilizantes nitrogenados desde el Golfo a los agricultores de todo el mundo, lo que ha provocado que los precios se disparen en más de un tercio en las últimas semanas.
La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha planteado la idea de replicar un acuerdo negociado por la ONU que permitió la salida de cereales de Ucrania durante la guerra.
Este acuerdo permite a Ucrania exportar cereales, alimentos y fertilizantes a través del mar Negro, sin que los buques civiles sean atacados por Rusia.
Afirmó que había hablado con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la idea y que la ONU estaba "trabajando en ello".