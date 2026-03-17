Los ⁠de la parecen dispuestos a votar esta semana una ley para aplicar partes ⁠del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, tras haber suspendido en dos ocasiones sus trabajos por considerar que Estados Unidos no estaba cumpliendo con su parte del acuerdo.

El Parlamento ⁠Europeo ha estado debatiendo propuestas para eliminar ⁠los aranceles de importación de la UE sobre los productos industriales estadounidenses y mejorar el acceso de los productos agrícolas de EU, una parte clave del acuerdo alcanzado en Escocia el pasado mes de julio, así como para mantener los aranceles cero para las langostas estadounidenses, acordado inicialmente con Trump en 2020.

Las propuestas requieren la aprobación del Parlamento y de los de la UE.

Un pequeño grupo de legisladores decidirá este martes si se procede a la votación, y funcionarios de la UE han indicado que es probable que respalden el avance de la legislación. Esto allanaría el camino para que la omisión de omercio del Parlamento vote el jueves, un paso necesario para la aprobación del acuerdo.

Muchos legisladores han señalado que el acuerdo comercial es desequilibrado, ya que la UE debe reducir la mayoría de los aranceles de importación mientras que EU se mantiene en un tipo general del 15 por ciento. Sin embargo, anteriormente se habían mostrado dispuestos a aceptarlo, aunque con condiciones, como una cláusula de caducidad de 18 meses y medidas para responder a posibles aumentos repentinos de las importaciones estadounidenses.

Ahora los legisladores han añadido una nueva enmienda para introducir una "cláusula de entrada en vigor " que condicione las ⁠reducciones de los aranceles de importación de la ⁠UE al cumplimiento por parte de Washington ⁠de su parte del acuerdo. Dos funcionarios de la UE afirmaron este martes que esto parecía haber ⁠desbloqueado la situación.

Tras la votación , los representantes del Parlamento Europeo y de los de la UE aún tendrán que negociar un texto común, lo que significa que la legislación no se aprobará hasta, como mínimo, abril. La Comisión de Comercio suspendió una votación en enero en protesta por las exigencias de Trump de adquirir Groenlandia y sus posteriores amenazas de imponer aranceles a los aliados europeos que se opusieran a él.

La votación de febrero también se suspendió ⁠después de que Washington impusiera un recargo general del 10% a las importaciones, lo que ha incrementado el coste total de algunas exportaciones de la UE a Estados Unidos.