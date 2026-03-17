China "toma nota" de la aclaración de la Casa Blanca sobre el atraso en la visita de Trump

China afirmó este martes que "toma nota" de las aclaraciones brindadas por Estados Unidos sobre los motivos para un posible aplazamiento de la visita del presidente Donald Trump a Pekín.

"Hemos tomado nota del hecho de que la parte estadounidense ha aclarado públicamente las informaciones inexactas publicadas por la prensa", e indicó que "la visita no tenía ninguna relación con el tema de la libre navegación en el estrecho de Ormuz", declaró en rueda de prensa el portavoz diplomático chino Lin Jian.

Aseguró que el gobierno chino se mantiene en contacto con la parte estadounidense sobre la visita de Trump, prevista originalmente para el 31 de marzo.

El gobernante estadounidense declaró el lunes que había pedido a China postergar por al menos un mes su visita a Pekín, donde se reuniría con su par Xi Jinping, debido a la guerra en Oriente Medio.

"Debido a la guerra quiero estar aquí, siento que tengo que estar aquí. Y por eso hemos pedido (a Pekín) que la retrasen un mes más o menos", dijo el mandatario a los periodistas en el Despacho Oval.

El domingo, en una entrevista con el Financial Times, ya había sugerido que la cumbre podía aplazarse, y sostuvo que la decisión podría depender de si China ayudaba a reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el tráfico mundial de petróleo y bloqueado de facto por Irán.

Trump instó a China y otros países a enviar barcos para forzar la reapertura del estrecho, por donde pasa 20% de la producción mundial de petróleo y gas.