Israel anuncia que eliminó al jefe de seguridad iraní Alí Larijani

El ministro de Defensa israelí anunció este martes que el ejército eliminó a Alí Larijani, figura clave del poder iraní desde hace décadas y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad, y al general que comanda la milicia islamista Basij.

"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y [el general Gholamreza] Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche", declaró el ministro Israel Katz en un mensaje de video.

Teherán no confirmó la muerte de su dirigente, y los perfiles oficiales en X y Telegram de Larijani publicaron una nota manuscrita poco después del anuncio israelí. La nota no estaba fechada.

La publicación en las redes, que tampoco hacía referencia a esta información, era un homenaje a los 84 marineros iraníes que murieron cuando su fragata fue hundida por un submarino estadounidense en el océano Índico, cerca de Sri Lanka, a principios de este mes.

"El martirio de los valientes hombres de la Armada del Ejército de la República Islámica a bordo del 'Dena' forma parte de los sacrificios de la valiente nación", rezaba la nota de Larijani, escrita con tinta negra.

Alí Larijani ha sido una pieza clave de la república islámica y uno de sus ideólogos.

Matemático y filósofo de formación, y veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento, candidato presidencial y en los últimos tiempos jefe del Consejo Superior de Seguridad.

Su eliminación anunciada por Israel se suma a la muerte del líder supremo Alí Jamenei al comienzo de la campaña israeloestadounidense el 28 de febrero.

Larijani y Soleimani "se han unido en las profundidades del infierno a [Alí] Jamenei", apostilló Katz, agregando que él mismo y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, han dado instrucciones al ejército "de perseguir sin descanso a los dirigentes del régimen de terror y de opresión de Irán".

La oficina del jefe de gobierno había publicado una foto de este al teléfono con el lema "el primer ministro Netanyahu ordena la eliminación de altos responsables del régimen iraní".

Larijani amenazó la semana pasada al presidente estadounidense, Donald Trump, y le advirtió que se cuide "de no ser eliminado".

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", escribió Larijani en la red X en respuesta a unas amenazas previas del dirigente republicano.

Previamente, Larijani había dicho que su país estaba preparado para una "larga guerra".

El viernes apareció en una concentración en Teherán, junto con otros mandos, y desestimó los últimos ataques efectuados por Israel y Estados Unidos como un acto de "desesperación". Larijani dijo en ese acto que Trump "no entiende que el pueblo iraní es una nación valiente, una nación fuerte".