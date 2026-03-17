Petróleo de Oriente Medio se convierte en el más caro del mundo por la guerra

Los precios de referencia del ⁠crudo de Oriente Medio se dispararon hasta alcanzar máximos históricos, convirtiéndose en los más caros del mundo, a pesar de que el comercio se ha desplomado ⁠debido a la guerra en ⁠Irán, y algunos operadores sostienen que dichos valores han perdido relevancia a causa de la interrupción del suministro.

El repunte de los índices de referencia, utilizados para fijar el precio de millones de barriles de crudo de Oriente Medio con destino a Asia, está elevando los costos para las refinerías asiáticas, lo que les obliga a buscar alternativas o a reducir aún más la producción en los próximos meses.

El precio al contado de Dubái tocó este martes un récord de 157.66 dólares por barril para los cargamentos con embarque en mayo, según S&P Global Platts, superando el máximo histórico de 147.5 dólares de los futuros del Brent registrado en 2008.

Esto situó la prima de Dubái respecto a los swaps en 60.82 dólares por barril el lunes, frente a una media de 90 centavos en febrero, según datos de Reuters.

Del mismo modo, los futuros del crudo de Omán tocaron un pico histórico de 152.58 dólares por barril, situando su prima respecto a los swaps de Dubái en 55.74 dólares ⁠por barril, frente a una media de sólo ⁠75 centavos en febrero.

Los precios ⁠de Dubái están distorsionados dada su amplia diferencia de precios con respecto a los ⁠futuros del Murban, que cerraron a 114.03 dólares por barril este martes, según indicaron tres fuentes del sector.

Las exportaciones de crudo de Oriente Medio a Asia cayeron a 11.665 millones de barriles por día en marzo desde casi 19 millones de bpd en febrero, lo que supone un descenso cercano al 32% respecto a los niveles de marzo de 2025, ya que la guerra ha paralizado ⁠el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, según datos de la empresa de análisis Kpler.

Varias refinerías asiáticas han reducido sus tasas de operación.