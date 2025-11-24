Frente frío 16: Lluvias y bajas temperaturas se pronostican para esta semana

El frente frío número 16 y una masa de aire polar ocasionarán descenso de temperaturas, lluvias y vientos fuertes en diversas regiones del país durante esta semana.

"El frente frío núm. 16 se extenderá sobre el norte y noreste de México, interaccionará con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical propiciando descenso de temperatura, rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en ambas regiones", detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en un comunicado sobre su pronóstico para la noche de este lunes y la mañana del martes.

En tanto, advirtió sobre lluvias en las entidades del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio, debido a la presencia de un canal de baja presión localizado en sureste de México y el ingreso de humedad que proviene del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe.

Pronostican lluvias en oriente y sureste del territorio para el miércoles y jueves

Para el miércoles 26 de noviembre y jueves 27, el SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica lluvias "muy fuertes" a "puntuales intensas" en el oriente y sureste mexicano.

En zonas norte y oriente de Puebla, Veracruz y Oaxaca se prevén lluvias "puntuales intensas".

Además, se registrará evento de "norte fuerte a muy fuerte" en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec.

También se espera que la temperatura baje en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Sistemas meteorológicos actuales en el territorio mexicano.Cortesía SMN / Conagua

"El frente frío núm. 16 será reforzado (el miércoles) por una masa de aire marítimo polar proveniente del noroeste de Canadá, por lo que se desplazará lentamente sobre el noreste y oriente del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el suroeste del golfo de México y el sureste del país ocasionando marcado descenso de temperatura y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla y Veracruz", pronostica el SMN.