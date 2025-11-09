Festival del Globo 2025 en León: fechas, artistas y todo lo que debes saber

El cielo de León, Guanajuato volverá a convertirse en el centro de atención mundial con el Festival Internacional del Globo (FIG) 2025.

La edición de este año se celebrará del 14 al 17 de noviembre en el Parque Metropolitano y contará con más de 200 globos aerostáticos provenientes de 25 países, además de conciertos, espectáculos nocturnos, gastronomía y actividades familiares.

Cuándo es y qué habrá

Durante cuatro días, los visitantes podrán disfrutar de los tradicionales despegues masivos de globos al amanecer, figuras especiales que volarán por primera vez en México, globos iluminados por la noche y experiencias culturales que muestran la hospitalidad de León ante el mundo.

Tripulaciones de países como Brasil, Estados Unidos, España, Taiwán, Suiza, Austria, Bélgica y Eslovaquia ya confirmaron su participación.

El FIG se ha consolidado como uno de los festivales de aerostación más importantes del planeta y una plataforma que proyecta la riqueza cultural de México.

En la edición 2025, se implementarán nuevas experiencias interactivas donde el visitante será parte activa del espectáculo.

Artistas por día

La música será uno de los grandes atractivos del festival. La inauguración será el viernes 14 de noviembre con el concierto de Gloria Trevi, ícono del pop latino con más de tres décadas de carrera y éxitos como Pelo Suelto y Todos Me Miran.

El sábado 15 de noviembre será la primera edición de “The Dream Nite”, una noche dedicada a la música electrónica con tres de los DJs más importantes del mundo: Martin Garrix, Dimitri Vegas y Afrojack. Con producción especial, luces, sonido envolvente y globos iluminados, esta noche será una de las más esperadas.

Para el domingo 16 de noviembre, el escenario estará a cargo de Carín León, uno de los máximos representantes de la música regional mexicana actual. El cantante sonorense ofrecerá un concierto que incluye sus temas más conocidos y fusiones que lo han llevado a escenarios internacionales.

El lunes 17 de noviembre, el festival continuará con actividades matutinas, vuelos de globos y el cierre oficial del evento.

Boletos y acceso

Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma Eticket, con preventa activa para quienes buscan asegurar su asistencia a uno o varios días del evento.