Festival fílmico de inDrive llega a Latinoamérica con Medellín como sede en 2026

Alternativa Film Festival, la iniciativa cinematográfica de impacto global fundada por inDrive, ha anunciado un récord histórico de participación en su más reciente convocatoria, cerrando con 1,831 películas inscritas provenientes de 55 países. Este hito subraya la misión del festival de visibilizar el cine de impacto y las narrativas emergentes del Sur Global.

En esta ocasión la región de Latinoamérica fue la gran protagonista de esta convocatoria, aportando tres cuartas partes del total de inscripciones. Dentro de este auge, México se posicionó como uno de los tres países con mayor número de producciones, registrando cerca de 300 películas.

Este notable interés regional refleja el creciente papel de Latinoamérica en la creación de cine que busca la transformación social. "Latinoamérica está viviendo un momento extraordinario. El cine que nace aquí no solo entretiene, sino que propone y transforma. Nos llena de orgullo ver que el talento mexicano está marcando el pulso de Alternativa," afirmó Rafael Garza, director general de inDrive en México, destacando el vínculo de la empresa con iniciativas culturales y comunitarias como "Héroes de la Movilidad" y "Supernovas" en el país.

Medellín, una apuesta por llegar más lejos

Tras sus exitosas ediciones en Almaty (Kazajistán, 2023) y Yogyakarta (Indonesia, 2024), el Alternativa Film Festival (AFF) llega por primera vez al continente americano, eligiendo a Medellín, Colombia, como sede para su tercer capítulo.

El AFF 2026 se celebrará del 21 al 30 de abril y busca capitalizar la energía creativa y el espíritu de resiliencia de la ciudad colombiana. Liza Surganova, directora de Alternativa, expresó su entusiasmo: "El número de inscripciones que hemos recibido demuestra que la región está repleta de historias poderosas y con gran impacto. Esperamos que la tercera edición del AFF ofrezca un mayor reconocimiento internacional y nuevas oportunidades de networking a las voces audaces que se esfuerzan por influir en el mundo que les rodea".

Anuncio del Alternativa Film Festival.Cortesía

Una plataforma impulsada por un propósito

En entrevista con El Economista, Diego Amezcua, gerente de comunicación de inDrive en México y Centroamérica, detalló la visión corporativa que une a la plataforma de movilidad con el cine de impacto. Amezcua explicó que la incursión de inDrive en el ámbito cultural está alineada con su propósito corporativo: "desafiar las injusticias". Esta misión se manifiesta en su modelo de negocio (comisiones bajas y negociación de tarifas) y en su brazo de iniciativas sin fines de lucro, llamado inVision, del cual forma parte el AFF.

El festival fue fundado por Arsen Tomsky, CEO de inDrive, quien buscó una nueva vía para continuar con este propósito: "Vio que a través del cine podemos continuar con ese propósito corporativo de desafiar las injusticias. Alternativa se enfoca en mercados, en economías, en industrias culturales, cinematográficas, emergentes", comentó Amezcua. "Queremos que se escuchen estas voces de lo que se llama el sur global".

Consultado sobre la elección de la sede en lugar de México, Amezcua fue claro: la meta es maximizar el apoyo a industrias en desarrollo. "México sin duda estuvo considerado para ser la sede... Pero se identificó que en Colombia el impacto del festival podía ser mayor para realzar la industria, que en México que ya contamos con una industria cinematográfica bastante más desarrollada", señaló.

Finalmente, Amezcua resaltó el valor del AFF más allá de los premios monetarios, destacando su rol como una red global de colaboración. Esta red permite a cineastas de países emergentes encontrar soluciones a problemas de financiamiento y desarrollo de capacidades, conectándose con representantes de diversas regiones para generar un cambio positivo en sus sociedades.

La iniciativa Alternativa es un proyecto sin fines de lucro, reflejo de la misión de inDrive por impulsar el desarrollo en regiones emergentes, demostrando que la innovación puede nacer desde el sur y expandirse al mundo.

Oportunidades para cineastas

El AFF 2026 está diseñado para ser un motor de desarrollo para las industrias fílmicas emergentes. El festival otorgará siete premios internacionales, con un fondo total de 120 mil dólares para largometrajes y cortometrajes. Tres de estos premios estarán dedicados exclusivamente a cineastas latinoamericanos, incluyendo el nuevo Premio Focus que reconocerá un largometraje que retrate las complejidades y esperanzas de la región.

Durante los diez días del evento, el AFF ofrecerá proyecciones gratuitas, charlas con creadores, talleres y, de manera destacada, los Industry Days. Este programa profesional tiene como objetivo conectar a cineastas, productores, inversionistas y líderes sociales para fomentar la colaboración y abrir oportunidades de desarrollo dentro de la economía creativa. El programa final será anunciado a finales de febrero de 2026.

Para obtener mayor información sobre cómo asistir al AFF 2026, los organizadores estarán compartieron novedades y las últimas noticias en el sitio web oficial de Alternativa: https://alternativa.film/