Fallece la actriz mexicana Alicia Bonet, figura del cine clásico nacional
La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó este domingo el fallecimiento de la actriz mexicana Alicia Bonet, reconocida por su trayectoria en el cine y la televisión mexicana. “A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, expresó el organismo a través de un comunicado firmado por su Consejo Directivo y Comité de Vigilancia.
Bonet, nacida el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México, inició su carrera artística en la década de 1950, destacando por su talento y carisma en pantalla. Su debut cinematográfico ocurrió con la cinta Guadalajara en verano (1965), dirigida por Julio Bracho y protagonizada junto a Claudio Brook.
A lo largo de su carrera participó en producciones que hoy son referentes del cine nacional como Los perversos (1967), al lado de Arturo de Córdova y Marga López, así como Hasta el viento tiene miedo, tanto en su versión original como en la reinterpretación de 2007 dirigida por Gustavo Moheno, y Despedida de soltera (1966).
Alicia Bonet se mantuvo algunos años activa en la televisión, participando en diversas telenovelas.
Actores, colegas y seguidores del séptimo arte han expresado condolencias y reconocimientos a su aportación a la cultura cinematográfica del país.