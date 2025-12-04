La Facultad de Ciencias de la UNAM inaugura una nueva era de emprendimiento científico en salud

En un giro histórico a su tradición académica, la Facultad de Ciencias de la UNAM clausuró con éxito su primer Taller de Emprendimiento Científico en Salud. El evento, calificado como "crucial" e "histórico" por sus directivos, culminó con la presentación de seis pitches de proyectos ante un jurado de expertos en capital de riesgo, marcando la ruta de la transferencia tecnológica como una prioridad institucional.

La iniciativa, impulsada por la Dra. Tatiana Fiordelisio y respaldada por el director de la Facultad, Dr. Luis Felipe Jiménez, busca que el vasto conocimiento generado en sus aulas y laboratorios se traduzca en soluciones reales y adoptables por la sociedad.

Foto: Especial

De la investigación al impacto social

Tras la deliberación, se anunciaron los ganadores, destacando el potencial de mercado y la innovación tecnológica: El primer lugar fue para Packdual, por integrar en un solo dispositivo la emisión de luz UV-A y luz verde para terapias oftálmicas, un claro ejemplo de cómo la ciencia básica de la UNAM podría transformar la atención clínica en México.

El proyecto fue además evaluado por expertos en la materia y financiadores. Laura Benitez Alfonso, del IMSS; José Antonio Tiburcio de Bayer; Martha Laura López, de Zentinel; David Carpy, de la AMID; Monserrat Olguín, de Dalus Capital; y Claudia Quiñones de Sedeco.

El segundo lugar fue paraBio-Omics, una prueba molecular que predice el riesgo de una mujer embarazada de desarrollar diabetes gestacional; y el tercer lugar para Sppot, un sistema portátil para la preservación de órganos y trasplantes y que incrementa el éxito de trasplante renal en un 30 por ciento.

El Dr. Jiménez celebró la culminación del taller, señalando que representa un "nuevo giro" para una facultad históricamente dedicada al conocimiento básico: "Creo que esta área de emprendimiento y particularmente en el sector salud está marcando una ruta que deberemos seguir".

Por su parte, la Dra. Fiordelisio, motor del programa, explicó que el corazón del taller fue obligar a los científicos a salir de su zona de confort y construir soluciones junto a otras disciplinas. “Hemos aprendido que para llevar nuestras ideas al mundo real necesitamos abrirnos, aprender nuevas cosas y construir junto con otras disciplinas”, afirmó.

Esta visión fue respaldada por el Dr. Jorge Vázquez, titular de la coordinación de vinculación y transferencia tecnológica de la UNAM, quien destacó la importancia de superar la inercia académica: "No es posible que la UNAM sea una absoluta generadora de enormes cantidades de conocimiento y ese conocimiento se quede en artículos que solo algunos leen... El fin último de la generación del conocimiento debe de ser su transferencia a la sociedad y que la sociedad se beneficie".

El Dr. Vázquez enfatizó que la innovación no es solo inventar, sino crear conceptos que la sociedad "adapte y adopte para su beneficio", una transición que necesariamente pasa por la viabilidad comercial.

Foto: Especial

El emprendimiento como motor económico

El evento contó con la participación de Arturo Palacios, en representación de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco), quien conectó la ciencia con el futuro económico del país.

Palacios comparó la iniciativa con el desarrollo de economías asiáticas que lograron la prosperidad a través de la innovación. "Contarles que ahora para nuestro país esto no solo es ciencia... es la base de cómo el país puede seguir creciendo," señaló, destacando que el sector salud representa el 5.1% del PIB nacional.

Para la Ciudad de México, el sector de Ciencias de la Vida (biofarmacéutica, dispositivos médicos y atención tecnológica) es el nicho estratégico. Palacios se comprometió a eliminar las barreras gubernamentales, financieras y de patentes para que los más de 6,000 estudiantes de ciencias de la salud que se gradúan anualmente puedan emprender.

El desafío del pitch y el shock de la realidad

El taller, condensado en cuatro intensas semanas, culminó con la presentación de seis proyectos que integraron estudiantes de licenciatura y posgrado, así como equipos de diseño industrial y enfermería, demostrando la necesidad de la multidisciplina.

El jurado —integrado por expertos de fondos de inversión, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Investigación del INPS— evaluó los proyectos basándose en cinco criterios: factibilidad tecnológica, viabilidad financiera, deseabilidad de mercado, escalabilidad y fortaleza del equipo.

El proceso representó un "cambio mental para los científicos", según la Dra. Fiordelisio, quien reveló que los equipos realizaron más de 30 entrevistas fuera del laboratorio, enfrentándose al primer "shock de realidad" al descubrir que sus "ideas importantísimas" no siempre eran lo que el mercado o el usuario final realmente deseaba o por lo que estaba dispuesto a pagar.

La lección crucial: Conocer el negocio

Lo más importante para los equipos es que el jurado ofreció una retroalimentación directa y orientada al inversor. Martha Laura López, de la empresa Zentinel, la cual tiene un fondo de capital de riesgo, que invierte desde 500 mil dólares, fue enfática: "Aunque sea salud, tienen que entender cuál es el modelo de negocio de la solución que están presentando y la parte regulatoria. Si no son capaces de convencer, no se gana la siguiente reunión".

Los jueces coincidieron en que, si bien la factibilidad tecnológica era alta en los seis proyectos, la debilidad radicaba en la falta de integración de negocios en el equipo, por ello, las recomendaciones fueron: Dominar el punto de dolor que se resuelve y para quién se resuelve, complementar el equipo con expertise en negocios y ventas y adaptar el pitch al oyente (gobierno, socio estratégico o capital de riesgo).