En una década, los periódicos han perdido poco más de la mitad de lectores

Los mexicanos que consumen textos de lectura se han inclinado por materiales como libros, sitios web, blogs o revistas en los últimos años.

En contraparte, la población lectora que consulta periódicos se ha reducido de manera significativa en los últimos 10 años, de acuerdo con cifras del Módulo sobre Lectura del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Mientras en 2015, el 48.8% de los lectores declaraba haber consumido al menos un periódico en el año, para el 2025 esta cifra se ha reducido a 20 por ciento.

En gran parte, esto se puede explicar debido al surgimiento de medios de noticias, opinión e información digitales; cifras del Inegi muestran que la mayor parte de los mexicanos se informa a través de redes y medios sociales digitales.