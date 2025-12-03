Crisol de opiniones sobre las IA en el mundo editorial

La inteligencia artificial y el alcance de su inferencia, los miedos y las ilusiones, ha sido un tema recurrente en la programación y en las charlas improvisadas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) que necesariamente dan carácter a un encuentro de esta envergadura, el más internacional de lengua española y el que en su primera mitad no ha dejado de abarrotar la Expo Guadalajara, incluso durante los días entre semana.

Uno de los grandes temas de la edición, ineludible a estas alturas. Del tema se han organizado enfoques como “Una mirada hacia los orígenes: la traductología jurídica ante la inteligencia artificial” o “Propiedad intelectual: nuevos dilemas en tiempos de IA y redes”, o los temas relativos abordados durante el Encuentro de Promotores de Lectura. De igual manera, se organizó un ciclo de mesas de opinión sobre el trabajo editorial con o sin las tecnologías de IA.

De la comprensión lectora a la delegación cognitiva

Destacó la charla "Transformaciones de la práctica lectora en el contexto de la IA", dentro de FIL Profesionales, ofrecida por el fundador de la empresa Proyecto451 y consultor de la industria editorial en materia de estrategias digitales, Daniel Benchimol, que abundó sobre el contexto de la humanidad en el que irrumpe la IA y sometió a consideración su reflexión sobre el impacto concreto de ésta sobre la escritura y la lectura.

Mencionó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó recientemente un estudio en el que se da conocer que, detrás de un análisis a 30 países, actualmente el 20% de los adultos no supera el nivel de lectura de un estudiante de primaria.

“Este índice ha ido empeorando a lo largo del tiempo. Pero otra forma de ver este escenario crítico que tenemos es lo que ha sucedido con la literatura y con los libros. Los Best Sellers, o sobre todo los libros que más se venden, han ido progresivamente reduciendo la cantidad de páginas (...) en un estudio más extenso, que parte desde (libros de) 1930, en un recorrido de 100 años, se muestra cómo los libros tienen frases cada vez más breves, sentencias cada vez más cortas. Todo eso nos va indicando cómo se está construyendo nuestro hábito de lectura o cuál es la exigencia del lector con el paso de tiempo”.

Por si fuera poco, Benchimol agregó los resultados de otro tipo de pruebas, como la PISA, que confirman los indicadores sobre la merma gradual en la capacidad de comprensión y razonamiento de la humanidad. “Y en este contexto es que llega la IA”.

Benchimol reconoció que “es muy impresionante el grado de maduración que tiene la tecnología al día de hoy como para poder transformar un texto extenso, una obra compleja, en un relato para audio en el que, casi que se tratase de un programa radial que me va relatando la historia, y también, en un instante, puede generar una especie de cómic visual de la historia”.

En contraparte a las capacidades de la IA como las listadas arriba, el especialista también expuso consecuencias del contexto en el que día con día adoptamos más IA’s. Dijo que uno de los problemas de fondo de la irrupción de la IA es la llamada delegación cognitiva, es decir, el proceso de atrofia mental.

“Nuestro cerebro consume mucha energía del cuerpo y tiende naturalmente a conservar la mayor posible. Si puede resolver una tarea y consumir menos energía, lo va a hacer. Esto es parte de la base de la supervivencia. Entonces, si el cerebro encuentra una forma de adquirir información, resolver un problema o avanzar en una dinámica sin esforzarse lo suficiente, lo va a hacer. Somos perezosos en ese sentido. Esto de verdad tiene un término muy técnico que es ‘la avaricia cognitiva’. Si el cerebro puede no esforzarse, lo va a hacer y la IA es ideal para esto”.

Otro de los conflictos, mencionó, es que representa un agravante en la ya mencionada pérdida de capacidad de comprensión lectora.

Julio Verne con ¿Benito Taibo?

La tarde de este miércoles, el escritor Benito Taibo encabezó un encuentro con jóvenes en el marco de la feria, donde conectó su computadora, abrió la conversación con una IA y le pidió que respondiera como si se tratara del escritor Julio Verne, fallecido hace prácticamente 120 años. Allí, Taibo profirió argumentos como los siguientes:

“La imaginación es lo que ha movido al mundo. La curiosidad es ese inmenso motor que ha hecho que lleguemos hasta donde estamos, que es hablar con Julio Verne por medio de una pantalla en medio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (...) El principio básico de la evolución del cerebro humano es la curiosidad. Es lo que nos ha hecho hacer que la imaginación se desborde y llegue a lugares insospechados”.

Asimismo, Taibo opinó, a pregunta expresa de los jóvenes que abarrotaron su conversación, que la inteligencia artificial de ninguna manera debe ser un retroceso en la evolución del ser humano, pero, agregó: “lo que no podemos hacer es depender de ella (...) Lo que no podemos hacer es dejar todo en manos de la IA”.

Adelantó que está preparando un libro para publicar el próximo año y, aunque no reveló el título del trabajo, ni el género literario, sí expuso: “no puedo decir mucho más, pero sí que el título tiene un asterisco y que abajo del asterisco dice: ‘Libre de inteligencia artificial’”.

En el contexto de la FIL Guadalajara

Algunas presentaciones editoriales sobre IA:

“Una teoría crítica de la inteligencia artificial”

Autor: Daniel Innerarity

Editorial: Galaxia Gutenberg

La inteligencia artificial en la salud pública

Autores: Andrés Valdez Zepeda, José Guadalupe Salazar Estrada, Esther Barragán Bautista

Editorial: Editorial Universidad de Guadalajara

Las máquinas enfermas

Autor: Alberto Chimal

Editorial: Páginas de Espuma

