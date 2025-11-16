Corona Capital 2025: horarios domingo 16 de noviembre y dónde ver en vivo el cierre del festival

El Corona Capital 2025 llega este domingo 16 de noviembre a su última jornada con algunos de los actos más esperados del fin de semana, incluido el regreso de Linkin Park, las presentaciones de Deftones, Of Monsters and Men, Weezer, Men I Trust y el esperado debut en México de PinkPantheress.

Dónde ver el Corona Capital 2025 este domingo

La transmisión oficial será a través de:

VIX (gratis)

Disponible en app para iOS y Android

Página web

Televisores inteligentes compatibles.

La señal incluye escenarios principales, sets completos, entrevistas y contenido exclusivo del backstage.

Horarios del domingo 16 de noviembre

El último día del festival llegará con una mezcla de nostalgia, estrenos, debuts y una de las presentaciones más emotivas del fin de semana. Esta es la programación principal por escenarios:

Escenario Corona

Linkin Park 11:00 p.m. – 1:00 a.m.

Weezer 9:30 p.m. – 11:00 p.m.

AFI 7:10 p.m. – 8:10 p.m.

Alexandra Savior 4:40 p.m. – 5:20 p.m.

Arny Margret — 3:20 p.m. – 4:00 p.m.

Escenario Doritos

Deftones 9:30 p.m. – 11:00 p.m.

James 8:10 p.m. – 9:30 p.m.

Jerry Cantrell 6:10 p.m. – 7:10 p.m.

Peach Pit 5:20 p.m. – 6:10 p.m.

Friday Pilots Club 4:00 p.m. – 4:40 p.m.

Escenario Corona Sunsets

Of Monsters and Men 9:30 p.m. – 11:00 p.m.

TV on the Radio 8:10 p.m. – 9:30 p.m.

Jet Vesper 3:20 p.m. – 4:00 p.m.

Escenario Nivea

Men I Trust 8:10 p.m. – 9:30 p.m.

Real Estate 6:10 p.m. – 7:10 p.m.

Kadavar 5:40 p.m. – 6:10 p.m.

Rose Gray 4:20 p.m. – 5:00 p.m.

Escenario Viva Tent

TR/ST 11:30 a.m. – 12:40 p.m.

Cut Copy 9:40 p.m. – 10:40 p.m.

Jordan Rakei 8:00 p.m. – 9:00 p.m.

SYML 6:40 p.m. – 7:30 p.m.

Adéla 5:40 p.m. – 6:10 p.m.

Chanel Beads 3:30 p.m. – 4:00 p.m.

Un cierre imperdible

El domingo marcará uno de los momentos más emotivos de la edición 2025 con Linkin Park regresando al escenario mexicano, mientras que PinkPantheress presentará por primera vez en el país su mezcla de drum and bass, pop nostálgico y estética Y2K.

La última jornada promete una combinación de nostalgia, himnos indie, electrónica experimental y estrenos que han marcado la conversación musical del año.