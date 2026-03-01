Concierto de Shakira en el Zócalo: estas son las opciones de transporte y horarios extendidos para regresar a casa

Ante la concentración masiva prevista por el concierto gratuito de Shakira en la Plaza de la Constitución, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que distintos sistemas de transporte público operarán con horario extendido para facilitar el regreso de las y los asistentes.

El objetivo es garantizar una salida ordenada y segura del Centro Histórico, donde también se implementaron cierres viales y ajustes en la circulación.

Metro operará hasta la 1:00 de la mañana

El Sistema de Transporte Colectivo Metro extenderá su servicio en las líneas 1, 2 y 9 hasta la 01:00 horas del lunes 2 de marzo.

Las estaciones más cercanas al perímetro del concierto son Pino Suárez, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución (Línea 2), así como Isabel La Católica (Línea 1) y San Juan de Letrán (Línea 8, como alternativa cercana).

Las autoridades recomendaron planear con anticipación el traslado y atender las indicaciones del personal para evitar aglomeraciones en accesos y andenes.

Metrobús con frecuencia nocturna especial

El Metrobús también contará con horario extendido en la Línea 1 y la Línea 7 (de Glorieta Violeta a Indios Verdes) hasta la 01:00 horas.

A partir de las 00:00 horas, la frecuencia estimada será de aproximadamente 15 minutos. La tarifa se mantiene en seis pesos y puede pagarse con los medios habituales del sistema.

Se prevén ajustes temporales en las líneas 3, 4 y 7 debido a las condiciones viales en la zona centro.

Trolebús también amplía servicio

El Sistema de Transporte Eléctrico extenderá operaciones en las siguientes rutas:

Línea 1 Corredor Cero Emisiones (Eje Central)

Línea 2 Chapultepec–CETRAM Pantitlán

Línea 5 San Felipe de Jesús–Hidalgo

El servicio también operará hasta la 01:00 horas del lunes.

Foto: Especial

Semovi reiteró que la combinación de transporte público y la planeación anticipada serán clave para una salida ágil tras el evento, por lo que pidió consultar en tiempo real las redes oficiales del Metro, Metrobús y Trolebús para conocer cualquier actualización.