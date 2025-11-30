El colesterol no es el villano que creías: sin él, el cuerpo no puede producir hormonas sexuales

Hay una idea común de que el colesterol es perjudicial para la salud, pero la realidad es más compleja. Existen distintos tipos, entre ellos el HDL, conocido como colesterol “bueno”, y el LDL, considerado “malo” y sin el colesterol, el cuerpo no es capaz de producir hormonas sexuales.

Elizabet Pérez Cruz, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que la esteroidogénesis es el proceso mediante el cual se sintetizan las hormonas esteroideas, incluidas las sexuales. Este proceso ocurre en distintos niveles: en la glándula suprarrenal, los ovarios en mujeres y los testículos en hombres.

Contar con una cantidad adecuada de tejido adiposo y colesterol es clave para la producción hormonal. La especialista, encargada de la Unidad de Apoyo Nutritivo y Metabólico del Hospital Juárez de México, agregó que el colesterol también permite que las hormonas cumplan su función, como el reducir el riesgo cardiovascular y de osteoporosis tras la menopausia.

Tipos y niveles

El colesterol total se compone principalmente de HDL y LDL, aunque también intervienen fracciones como VLDL y remanentes. Tener un colesterol total muy bajo, inferior a 100 mg/dL, puede indicar enfermedad grave o desnutrición y asociarse con mayor mortalidad.

Es recomendable saber cuánto colesterol bueno y malo se tiene; los hombres deben mantener más de 40 mg/dL de HDL, mientras que en mujeres el nivel ideal es mayor a 50 mg/dL. El LDL varía según factores de riesgo; normalmente debe estar por debajo de 130 mg/dL, idealmente 100, y en personas con riesgo cardiovascular incluso menos de 55 mg/dL.

Por ello, eliminar la grasa de la alimentación es difícil, ya que está presente en proteínas, aceites, lácteos y otros alimentos. Lo importante es limitar las grasas poco saludables y priorizar las beneficiosas, como las ricas en omega 3 que se encuentran en salmón, sardina y aguacate.

Efectos hormonales

La falta de grasa corporal y colesterol puede alterar la producción de hormonas sexuales y provocar menstruaciones irregulares. Mujeres atletas con poca grasa y musculatura excesiva o chicas con obesidad mórbida pueden presentar ciclos irregulares. Tanto el exceso como la falta de tejido adiposo son situaciones inadecuadas.

En tanto, tener bajos niveles de HDL está relacionado con carencias nutricionales y un mayor riesgo cardiovascular; personas con LDL alto y HDL bajo tienen más probabilidades de sufrir aterosclerosis, eventos cerebrales o cardíacos, además de mareos y dolores de cabeza. Por el contrario, un HDL alto protege y reduce riesgos.

Para tener un nivel saludable, los especialistas recomiendan chequeos anuales de colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio. En casos de exceso o déficit de peso, lo ideal es acudir a un nutriólogo. Asimismo, no se recomienda automedicarse con suplementos como omega 3 u 6, sino seguir indicaciones médicas.