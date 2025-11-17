Buscar
¿Qué es lo que está causando mayor estrés financiero a los consumidores?

Los mexicanos están preocupados por el costo de vida; 3 de cada 10 consumidores en el país considera que enfrenta estrés financiero por los precios de los productos y servicios básicos.

Infográfico EE

Redacción El Economista

El estrés financiero es la tensión emocional, mental o física que experimenta una persona cuando siente que no puede cubrir sus gastos, cumplir obligaciones económicas o mantener estabilidad en su vida diaria debido a problemas de dinero.

En México, el costo de la vida y la inflación son los factores que más estrés financiero producen a la población, de acuerdo con el estudio Future Shopper 2025 de la Agencia VML.

Otros de los factores que causan estrés financiero entre los consumidores mexicanos son el ahorro para el futuro y los costos de la vivienda (servicios, hipoteca o alquiler).

Según cifras del Inegi, cerca de 7 de cada 10 mexicanos enfrenta algún nivel de estrés financiero, de los cuales casi 40% presentan estrés financiero alto.

