Casos activos de sarampión en México bajan casi 30%

En México, el brote de sarampión registra una reducción notable en la velocidad de la transmisión del virus que provoca la enfermedad altamente contagiosa, informó Eduardo Clark García.

“Después de varias semanas de haber tenido que esperar para que los datos se confirmaran, que el mayor punto de contagios pasó hacia finales de febrero, en torno al 21, 24 de febrero, hoy ya tenemos una reducción de casos activos de manera importante de casi 30% menos que lo que llegamos a tener hace 3 o 4 semanas”, afirmó el subsecretario de la Secretaría de Salud

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que, sin embargo, de las 11 entidades federativas en que hubo brotes activos, en cuatro estados todavía no hay una tendencia a la baja de la enfermedad.

“En este caso, recordarán, llegamos a tener 11 entidades federativas que tenían brotes activos. Hoy el llamado, si bien sigue aplicando a nivel nacional, cualquier persona que lo requiera, queremos fortalecerlo en las cuatro entidades federativas donde todavía no hemos visto una tendencia tan clara a la baja y que tenemos que reforzar las actividades; en este caso son los estados de Durango, Sonora, Puebla y el estado de Quintana Roo”, dijo.

Hasta ayer, precisó, 13.3 millones de personas habían sido vacunadas contra el sarampión desde que inició la campaña masiva de inoculación hace 5 o 6 semanas.

Aseguró que la aplicación de vacunas es la principal acción que ha permitido una reducción notable en la velocidad de la transmisión del virus del sarampión.

“Nuestro objetivo es, en promedio, vacunar 2.5 millones de personas por semana para llegar a 25 millones de vacunas en este periodo. Hoy, ya llevamos 13.3 millones, más de la mitad…Llegamos a tener semanas de 3.4 millones de vacunas a la semana, y estamos en torno a nuestras metas”, agregó.

De acuerdo con el último informe diario del brote de sarampión en México disponible, hasta el pasado día 13 se habían notificado 33,892 casos probables, de los cuales 13,408 fueron confirmados por sarampión.

Con respecto a las defunciones, suman 35 acumuladas confirmadas en el periodo 2025-2026, distribuidas en 10 estados de la siguiente manera: Chihuahua 21, Jalisco 4, Sonora 1, Durango 2, Michoacán 1, Tlaxcala 1, Ciudad de México 2, Chiapas 1, Guerrero 1 y Sinaloa 1.