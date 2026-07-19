Spider-Man: Brand New Day, fecha de estreno, reparto y todo lo que se sabe de la nueva película

Después del éxito de Spider-Man: No Way Home, Marvel Studios y Sony Pictures preparan el regreso de Peter Parker con Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Un Nuevo Día), la cuarta entrega protagonizada por Tom Holland, en una cinta que abrirá un nuevo capítulo para el personaje luego de que el mundo olvidó su identidad al final de la película estrenada en 2021, lo que obligará al héroe a enfrentar una realidad completamente distinta.

El estreno en salas está programado para el viernes 31 de julio de 2026 en Estados Unidos, mientras que en México llegará un día antes, el miércoles 29 de julio, de acuerdo con la distribución de Sony Pictures. La producción forma parte de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel y es uno de los lanzamientos más esperados del año.

Nuevo comienzo para Peter Parker

La historia se sitúa después del hechizo del Doctor Strange que borró de la memoria toda la identidad de Peter Parker. Ahora, el joven vive completamente solo y dedica su tiempo a combatir el crimen en una Nueva York que ya no sabe quién es, mientras enfrenta una nueva amenaza que pondrá a prueba tanto sus habilidades como su propia existencia.

Marvel adelantó que el protagonista experimentará una inesperada evolución física mientras investiga un misterio que se desarrolla en la ciudad. Aunque el estudio manejó bajo reserva buena parte de la trama, el primer avance confirma que el tono será más urbano y centrado en Spider-Man, después de las aventuras multiversales de la película anterior.

La dirección corre a cargo de Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos), mientras que el guion fue escrito nuevamente por Chris McKenna y Erik Sommers, quienes también participaron en las tres entregas anteriores protagonizadas por Tom Holland.

Reparto confirmado

Hasta el momento, Marvel Studios confirmó o presentó a los siguientes integrantes del elenco:

Tom Holland como Peter Parker - Spider-Man.

Zendaya como MJ.

Jacob Batalon como Ned Leeds.

Sadie Sink , en un papel aún no revelado oficialmente.

Jon Bernthal como Frank Castle - The Punisher .

Mark Ruffalo como Bruce Banner - Hulk.

Michael Mando como Mac Gargan - Scorpion.

Tramell Tillman , en el personaje de Bill Metzger.

Uno de los regresos que tiene más expectativa es el de Jon Bernthal como The Punisher, personaje que volverá a compartir pantalla dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. También destaca el regreso de Michael Mando como Mac Gargan, villano presentado en Spider-Man: Homecoming y que ahora tendrá una participación más amplia.

La participación de Sadie Sink sigue como uno de los mayores misterios de la producción. Marvel no ha revelado oficialmente a qué personaje interpretará, pese a las numerosas especulaciones surgidas entre los seguidores de la franquicia.

¿Qué se sabe de la película?

El rodaje concluyó a finales del año pasado y actualmente la producción está en la etapa final de posproducción. En meses recientes, Tom Holland confirmó que también se realizaron jornadas adicionales de filmación para incorporar nuevos elementos a la historia y reforzar algunas secuencias antes de su estreno.

En días recientes, Kevin Feige insinuó que algunos personajes del Universo Cinematográfico de Marvel podrían aparecer por sorpresa en la cinta. Sin confirmar nombres, sus declaraciones alimentaron las versiones sobre posibles conexiones con Avengers: Doomsday, aunque el estudio no hecho nada oficial.