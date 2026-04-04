Birds of Mexico City, de Pieter Henket, retrata “guerreros de espíritu libre”

El libro Birds of Mexico City, del fotógrafo neerlandés Pieter Henket, próximo a publicarse por Damiani (primavera 2026), se configura como un manifiesto visual y cultural que reinterpreta la iconografía católica desde una nueva generación de artistas y performers en la Ciudad de México. Desarrollado en estrecha colaboración con el estilista de moda Chino Castilla, el proyecto articula fotografía, poesía y ensayo para explorar las tensiones entre tradición, identidad y libertad contemporánea.

Libertad creativa y gestión independiente

“Lo que hizo que este proyecto creciera en algo más grande está muy conectado con cómo fue creado”, explica Henket: “Birds of Mexico City fue financiado completamente por Boom Productions, la empresa que mi esposo y yo tenemos. Eso me dio libertad total para explorarlo en mis propios términos, sin presiones”.

El proceso comenzó como una serie personal pequeña, pero tras la primera sesión con el estilista Chino Castilla, la energía de los participantes y sus historias impulsaron un segundo shoot más extenso. Fue entonces cuando Henket comprendió que las imágenes necesitaban una voz propia: “Empecé a sentir que el proyecto necesitaba una voz más allá de las fotos”.

"Guerreros de espíritu libre” del libro Birds of Mexico City, de Pieter Henket.Foto EE: Cortesía

Una obra viva y colaborativa

La colaboración se profundizó con la poeta Renata Juárez, quien escuchó a los sujetos y los invitó a reflexionar sobre sus vidas a través de la poesía. Uno de los encuentros clave fue con Muriel (Melón) Rivas, una joven trans y talentosa poeta, cuya obra poderosa —como el poema “Que entre la mugre…”— marcó un giro:

“Fue tan fuerte que algo cambió en mí. Me di cuenta de que las voces de los propios sujetos tenían que formar parte del trabajo”.

Justin Gaspar, quien inició como asistente, reorganizó todo el material en el piso del estudio, creó los tres capítulos y se convirtió en editor y coautor de textos significativos.

“Para mí, ese fue el momento en que realmente entendí que el proyecto se había convertido en algo más grande: ya no era solo fotografía, se había vuelto una obra viva y colaborativa moldeada por muchas voces”, afirma el fotógrafo.

Estética barroca y la dignidad del sujeto

La estética del libro bebe directamente de la pintura barroca del siglo XVII, pero no como una decisión consciente:

“No es algo que decidí usar. Es simplemente cómo veo. La forma en que trabajo con la luz, coloco el cuerpo y busco la quietud viene muy naturalmente a mí”, detalla Henket.

Lo que le emociona es otorgar esa presencia “casi intocable” a personas que habitualmente no ocupan ese espacio, especialmente dentro de comunidades queer:

“Se trata de colocar a quienes no siempre se les da ese lugar dentro de ese tipo de imagen, permitiéndoles ser vistos con el mismo peso y dignidad”.

"Guerreros de espíritu libre” del libro Birds of Mexico City, de Pieter Henket.Foto EE: Cortesía

La Ciudad de México como agente de valentía

La Ciudad de México resultó determinante para la dirección emocional y conceptual del proyecto. A diferencia de Nueva York, donde la expresión libre puede sentirse más normalizada, en la capital mexicana “la libertad de expresión a menudo lleva más peso. Para algunas de las personas que fotografié, simplemente ser visibles ya es un acto de valentía”, señala.

Esa intensidad —la superposición de historia, religión y una autoexpresión valiente— creó una profundidad distinta. Henket describe a sus sujetos como “guerreros de espíritu libre”:

“Su libertad no es algo que dan por sentado. Es algo que han tenido que reclamar”.

Reconoce que cada generación ha tenido sus propios pioneros, pero en esta ve una comprensión profunda de que la identidad no es fija, sino algo que se puede cuestionar, moldear y redefinir.

"Guerreros de espíritu libre” del libro Birds of Mexico City, de Pieter Henket.Foto EE: Cortesía

El ritual de la creación compartida

La tensión entre tradición y rebeldía se navegó siempre desde la colaboración y el respeto, evitando romanticizaciones o apropiaciones:

“No quise llegar con una idea fija e imponerla. La única forma de evitarlo es a través de la colaboración, la confianza y la escucha. El proyecto se moldeó desde dentro, no desde fuera”. Chino Castilla y su equipo fueron centrales, aportando simbolismo, vestuarios y referencias desde su experiencia vivida. Los retratos adquieren un carácter casi ritualístico —entre performance, espiritualidad y narrativa personal— porque Henket buscó crear un espacio donde las personas pudieran salir de lo cotidiano y entrar en algo simbólico:

“Cuando ralentizas las cosas, cuando el cuerpo se vuelve quieto y enfocado, algo cambia. Permite que emerja una presencia distinta”.

El libro no solo reúne fotografías, sino que se enriquece con textos de Renata Juárez —quien escribe también desde su experiencia como madre de una hija trans—, el ensayo inicial de Alberto Bustamante (Mexican Jihad) y el epílogo de Hubert-Jan Henket, padre del fotógrafo.

“Quería que no existiera solo como fotografía. Estos son jóvenes con voces fuertes y mucho talento, y quería que el trabajo reflejara esa riqueza”, explica Henket, quien concibe la obra como un Gesamtkunstwerk.

El título Birds of Mexico City surge de la metáfora de personas que se mueven con libertad, sin pedir permiso, y representa un capítulo dentro de una idea más amplia que comenzó en Nueva York.

Al final, Birds of Mexico City no solo reconfigura una tradición visual profundamente arraigada, sino que plantea una pregunta radical: quién tiene derecho a ser representado con dignidad. En un contexto como el mexicano, donde la iconografía religiosa ha sido históricamente normativa, este proyecto no la confronta, sino que la abre para volverla un refugio habitable. Ahí reside su potencia: en permitir que una nueva generación de espíritus libres habiten la tradición con valentía, transformando la representación en un acto de reconocimiento mutuo. Porque, como sugería Octavio Paz y Pieter en entrevista me recordó: cuando dos se miran y se reconocen, el mundo cambia.