Vero Díaz es una de las diseñadoras que abrirá el XV aniversario de Fashion Week en Mérida, la penúltima parada antes de concluir el magno evento de la moda en la Ciudad de México.

Han sido varias paradas que ha hecho Mercedes Benz Fashion Week México, en diferentes estados de la República que son parte del epicentro de la moda nacional. Monterrey, Puebla y Guadalajara son parte del camino para el gran desfile que culminará en una pasarela presencial en Ciudad de México del 10 al 15 de octubre. Antes de concluir, el Mercedes Benz Fashion Week México hará una parada este 2 y 3 de octubre en Mérida, Yucatán, la ciudad blanca, la tierra de la serenidad, como dicen por ahí.

Con esta pasarela son 30 ediciones de trayectoria, la historia de la semana de la moda en México comenzó en 2006 y se ha encargado de llenarnos los ojos de color y siempre el mensaje ha sido consumir moda nacional.

La ciudad de Mérida, tierra llena de mujeres con hipiles y hombres con guayabera, se pone de manteles largos para recibir por primera vez un desfile de moda de lujo a cargo de Mercedes Benz Fashion Week con Vero Diaz, diseñadora yucateca que representó a México en Rusia en la semana de la moda este 2021.

“Nativa”, fue la colección que llevó la diseñadora mexicana al otro lado del mundo en abril de este 2021. En Fashion Week Rusia, presentó looks en colores naturales. “Fue una gama de tonos sobria, beige, nude, blanco y verde militar, quería contar quienes somos y nuestras raíces yucatecas, fuimos al otro lado del mundo a enseñar algo muy representativo del estado, y cuando me invitan a celebrar el XV aniversario en México mi expresión fue ‘¡Wooow! vamos a volver a algo que nos llena de alegría, que nos emociona, que nos llena de ilusión’, y es por eso que esta versión para México está llena de colores”, dijo la diseñadora en entrevista con El Economista.

Si nos remontamos al mundo de las pasarelas en años anteriores, tomando como referencia el 2006 que fue cuando en México se le dio mayor peso a esta industria por la llegada de la Semana de la Moda y sin pandemia, los colores tradicionales en tendencia para esta temporada, Otoño/Invierno, son los colores fríos, secos, crudos. Incluso terminando octubre/noviembre los colores neón se pusieron en tendencia, ya tres años consecutivos atrás, pero las cosas han cambiado.

“Estudio Paraíso”, es el nombre que lleva la colección que Diaz nos presentará desde el Monumento a la Patria de Mérida y que podremos ver a través de Youtube desde cualquier rincón del mundo. Este nombre le hace honor a su taller y a las ganas desbordantes de la diseñadora de crear con el corazón más allá de cumplir con una tendencia.

La gama de colores es variada, está llena de ilusión y de vibras con toques de adrenalina. “Es una colección llena de vida que te transmite algo positivo y que te provoque esas ganas de vestir high fashion, la pandemia nos ha hecho mucho más relajados con nuestra manera de vestir, hemos perdido un poco la ilusión de hacerlo, quiero que al momento de que vean mis looks los quieran vestir”.

Al estar en una industria tan complicada por el simple hecho de vender todos los días por lo menos una prenda y costear desde el botón de la pieza hasta la mano de obra, ha orillado a diversos creativos diseñadores a replantearse sus objetivos, y han volteado a ver lo que ya tenían para que resurja la magia, así fue el caso de Vero.

“Estudio Paraíso” es el nombre que la diseñadora le da a esta colección porque encontró el paraíso en su taller, buscó y creó con lo que ya tenía: “Entré a mi bodega y para todas las colecciones compro los rollos de tela. Siempre hay algún rollo que no toqué o algún color que no usé… cuando te das cuenta tienes 100 rollos de diferentes colores, de diferentes textiles de diferentes materiales que simplemente no se usaron porque esa inspiración en el momento con ese material no iba”.

Vero Díaz, es una diseñadora que ha destacado por presentar sus colecciones en el evento de moda internacional Shop Qatar en Qatar y por haber participado dos en el concurso de ELLE México y haber ganado el tercer lugar, también en 2016 presentó su colección de primavera/verano en el Victoria & Albert Museum en Londres y obtuvo el primer lugar en los People Choice Awards de la revista Quién.

La industria de la moda se ha transformado, las tendencias se han perdido, lo que sí hay es un énfasis en las gamas de colores por estaciones del año, ha pasado a solo ser un color el que triunfa o se ve en la mayoría de las prendas. Tal es el caso del color Azul Rey, que fue tendencia hace un par de meses y con la llegada de septiembre y octubre el color naranja pasó a ser el protagonista, no hay siluetas, ni telas específicas como normalmente estábamos acostumbrados a encontrar.

Desde el primer Fashion Week 100% digital se hizo la invitación a consumir de manera mejor pensada, es decir, comprar sin perjudicar tanto al medio ambiente y a consumir lo local y nacional, lema que hasta el momento se ha mantenido y es una de las premisas principales de esta festividad de la moda.

“Esta idea de repensar que trae Mercedes Benz Fashion Week me hizo entrar a mi bodega y decir ‘vamos a sacar esos rollos que son telas espectaculares que simplemente en su momento de esa colección no funcionó por alguna razón’. Y por eso surgió Estudio Paraíso, realmente encontramos un paraíso y ahí decidimos la lluvia de colores para esta colección y anoche que estaba sentada con mi estilista, vimos la Colección de Dior que es primavera Verano 2022 y todo es lluvia de color, el mismo concepto, sentimos que predijimos el futuro (…) Estoy muy emocionada de algo que naturalmente se fue dando y de presentar algo que en todos los aspectos va con lo que Fashion Week quiere reflejar”.

En Fashion Week Mérida, veremos 30 propuestas de looks con textiles lisos y con otros que tendrán detalles incrustados en la tela, pliegues y pinzas en las prendas para acentuar la silueta de la mujer. En este festejo también contará con la participación de los diseñadores Armando Takeda y Colectiva Concepción rumbo al gran cierre que será en la Ciudad de México.

