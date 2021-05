Tras los golpes tan duros que han sido para todas las industrias y la vida de sana distancia que hemos adoptado de manera obligada, se han ido retomando las actividades. En ese contexto regresa la celebración del mundo fashion este 2021.

Fue en el año 2006 cuando Mercedez Benz Fashion Week México comenzó a hacer este reconocimiento a los diseñadores locales. La marca de moda Pineda Covalín ─ropa inspirada en el arte mexicano indígena que se caracteriza por plasmar elementos culturales, gastronómicos y arquitectónicos en sus diseños─ es una de las firmas que ha estado desde el inicio en esta plataforma y así, año con año, se han ido sumando nuevos talentos nacionales.

La industria de la moda, ante las adversidades por la Covid-19, se mudó . En la edición 2021 también se realizarán actividades en línea y también habrá actividades híbridas, con aforo presencial y digital.

Este sábado 8 de mayo se presentará en Monterrey, C.A.N.C.I.N.O., del diseñador chiapaneco Francisco Cancino.

La celebración del XV aniversario del MBFWMX comenzará en diferentes estados que son parte del epicentro de la moda nacional: Yucatán (por primera vez), Quintana Roo, Nuevo León, Estado de México y, para cerrar, tendrá lugar en su sede principal, que es la Ciudad de México.

En entrevista para El Economista, Francisco Cancino nos comentó que “ha sido un momento de inevitable reflexión sobre lo que estamos haciendo, ¿para qué y para quién estamos? Es un momento de resignificación que me ha dejado una lección y es que la moda busca ver el lado positivo de la vida, busca ser divertida, ser irreverente y entonces descubro que la moda está dispuesta a adaptarse a lo que pase en el mundo sin caer en la oscuridad y a alegrarnos los días”.

Cancino es un diseñador chiapaneco que la vida lo llevó a mezclarse con la industria de las artesanas y es fiel seguidor y creador de moda nacional. Ha vestido un sinfín de veces a la cantante Natalia Lafourcade y a la actriz Cecilia Suárez, es creador de la marca de ropa Yakampot ahora C.A.N.C.I.N.O., ropa contemporánea inspirada en el minimalismo y los elegantes y sutiles detalles. Fundó la marca de vestidos de novia José Alfredo Silva, la marca de ropa para fiestas de gala Tristán e Isolda y también hizo la marca de ropa para niños Arroz con Leche.

Participó en Capsule Show en París, fue juez del reality show México Diseña By Elle, ganó el Vogue Who’s on Next en 2014 y se mantiene en el tren de lo que ha sido la semana de la moda por Mercedes Benz Fashion Week.

Este sábado presenta una pasarela que lleva por nombre “La domesticación del fuego” y que simbólicamente es un episodio de la Historia universal, de cuando el hombre empieza a tener control sobre el fuego. La paleta de colores que veremos en esta pasarela irá de los rojos, naranjas, amarillos y mentas a los colores neutros (beige, blanco, negro) y con ella se cierra el recorrido que Cancino ha hecho inspirado en los cuatro elementos: aire, tierra, agua y fuego y que podemos encontrar en www.cancino.co.

El patronaje tradicional que maneja Cancino es cuadrático y rectangular con pronunciados pliegues y alforzas que donde denotan la fascinación del diseñador con el Occidente y el mundo índigena. Los textiles que ocupa son lana, lino, algodón y seda.

Francisco Cancino es el artista preferido de la cantante más premiada en la historia de los Latin Grammy, Natalia Lafourcade. “ Hemos hecho una conjunción interesante, de artista a artista. Es una aliada de lo que hago porque ella está orgullosa de su país, de sus raíces y es el discurso que yo también construyo y nos damos cuerda el uno al otro. Es un honor siempre vestirla.”

A simple vista y poniéndonos poéticos, se nota que el diseñador se divierte con las formas y los recursos, ensaya, juega, enseña y reflexiona para hablar de nuestra historia, de nuestro origen primigenio y las maneras en que devino el mundo que habitamos y las posibilidades que oculta el fuego a través de la ropa. La peculiaridad de esta firma que inaugura la Mercedes Benz Fashion Week 2021 es que nos muestra una tendencia mundial, se desprende de la moda inmediata para dejar grandes experiencias.

