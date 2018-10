“El traslado de nuestra fuente de trabajo al estado de Tlaxcala implicaría la afectación a la calidad de vida de miles de trabajadores y sus familias”, señalan trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Cultura (Sinac).

En una carta abierta a Andrés Manuel López Obrador, los trabajadores expresan inquietudes y preocupaciones sobre la propuesta de descentralización de la Secretaría de Cultura.

“Escuchar y tomar en cuenta la opinión de las y los trabajadores de la Secretaría de Cultura para construir los consensos y acuerdos necesarios en relación con el diseño e implementación de cualquier medida de descentralización o desconcentración”, exponen.

Hasta ahora, los trabajadores de la Secretaría de Cultura no conocen la propuesta final anunciada por López Obrador, las autoridades actuales no les dan respuesta y la próxima secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, les respondió que aún no es tiempo de responder las dudas, pero prometió que antes de la mudanza hablarán con los sindicatos.

“Nos preocupan un conjunto de posibles afectaciones, insuficiencias y riesgos de la descentralización propuesta, entre otros: la falta de infraestructura, servicios, seguridad, movilidad y condiciones para el adecuado desempeño de nuestro trabajo en otra entidad, la generación de incertidumbre en el empleo e inestabilidad laboral ante la negativa o imposibilidad del trabajador y su familia de cambiar de residencia, la inseguridad en el empleo derivada de posibles recortes de personal y alteración de las condiciones de trabajo”, refieren.

Continúan con: “El riesgo de no contar con un adecuado acceso a la prestación de servicios educativos, de salud, seguridad social y recreación para los trabajadores y sus familias, el riesgo de perder, ver afectados o disminuidos diversos derechos y prestaciones como prestamos hipotecarios y financiamiento general para vivienda, servicios médicos, funerarios, turísticos, culturales, de fomento deportivo, atención para el bienestar y desarrollo infantil, etcétera”.

Por todo lo anterior, el Sinac demanda: “Escuchar y tomar en cuenta la opinión de las y los trabajadores de la Secretaría de Cultura para construir los consensos y acuerdos necesarios en relación con el diseño e implementación de cualquier medida de descentralización o desconcentración de la Secretaría de Cultura”.

“Garantizar el respeto irrestricto a los derechos vigentes y prestaciones actuales de los trabajadores y sus familias, garantizar seguridad en el empleo, certeza laboral y perspectiva de desarrollo profesional, realizar estudios de factibilidad, viabilidad y planeación del proceso de descentralización de la Secretaría realizados por expertos, transparentar toda la información relativa al proceso de descentralización para evitar cualquier afectación a los trabajadores y sus familias, establecimiento de un grupo de trabajo con los futuros funcionarios de la Secretaría para acordar de manera institucional las acciones que se pudieran desprender orientadas hacia la descentralización”, indican.

La carta se presentará dentro de una conferencia de prensa y está firmada por Jorge de la Cruz Izaguirre Méndez, secretario general del Sindicato Nacional de Cultura.

