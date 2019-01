Aproximadamente 10% de todas las mujeres embarazadas van a desarrollar diabetes mellitus gestacional (DMG). Para la aparición de esta condición influyen tanto factores ambientales como genéticos. Las mujeres con alto riesgo por obesidad, edad mayor a 35 años y antecedentes familiares con diabetes, pueden desarrollar DMG hasta en 45 por ciento. Hasta ahora se desconocían genes concretos cuya alteración condujera a diabetes en el embarazo.

Hoy un estudio de mapeo ha revelado que mutaciones en el gen PAX8 están implicadas en el riesgo de diabetes gestacional.

Hasta hoy es difícil predecir si una mujer embarazada desarrollará o no diabetes gestacional. En México además existen problemas para establecer un diagnóstico. De acuerdo al estudio “Diagnóstico de diabetes gestacional en población mexicana”, desde hace más de 50 años se han escrito múltiples guías para el diagnóstico de este padecimiento, las cuales han sido adoptadas por algunos países. A pesar de ello, no existe un consenso de cómo establecer el diagnóstico en nuestra población. Por lo tanto, se carece de estadísticas confiables y, lo más importante, sigue habiendo mujeres que no son diagnosticadas oportunamente.

La diabetes gestacional es aquella que sucede exclusivamente durante el periodo del embarazo y, por tanto, desaparece tras el mismo. Sin embargo, se asocia con mayor riesgo de preeclampsia, cesárea, macrosomía, o peso excesivo del bebé al nacer, distocia de hombros y mortalidad perinatal, convirtiéndose en una de las principales complicaciones obstétricas.

El doctor Enrique Reyes Muñoz, especialista en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología detalló además que “está documentado que los hijos de madres con diabetes gestacional desarrollan desde esa etapa las características para llegar a padecer diabetes mellitus tipo 2, obesidad, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares”.

Se trata de la intolerancia a los carbohidratos diagnosticada por primera vez durante el embarazo. Establecer el diagnóstico y tratamiento oportunos mejora el pronóstico perinatal porque disminuyen las complicaciones perinatales, la morbilidad, la mortalidad y los costos por salud. La cifra de diabetes mellitus aumenta considerablemente, e incluso se sabe que alrededor de 60% de mujeres con diabetes gestacional tendrán diabetes tipo 2 de 5 a 10 años después del parto.

Ante el tamaño del problema, científicos del Instituto de Genética Médica y Molecular de La Paz (Ingemm) y del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa han identificado por primera vez este factor de riesgo genético.

“Este gen ya lo conocíamos como implicado en el hipotiroidismo humano pero no en diabetes hasta el momento”, explicó José Carlos Moreno, que dirige el Laboratorio Molecular de Tiroides del INGEMM.

Ante la epidemia de obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular que afecta a México y al mundo, esta investigación abre la puerta a un mejor conocimiento de los diferentes factores genéticos que pueden influir en el riesgo de diabetes gestacional, lo que permitirá un diagnóstico anticipado y eficaz de la hiperglucemia del embarazo.

