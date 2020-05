Para las futuras madres, cercanas al día de parto, la pregunta de qué hacer en este momento y si será necesario cambiar la estrategia, se ha convertido en una preocupación debido al confinamiento por la pandemia del Covid-19, por ello El Economista platicó con la doctora Alexandra Bermúdez, gerente de Ginecobstetricia del Hospital ABC, quien da orientaciones puntuales al respecto.

“Durante el embarazo es muy importante mantenerse sana, eso incluye una buena alimentación, un estilo de vida saludable y en estos tiempos, seguir las recomendaciones para evitar el contagio por SARS-CoV-2”.

Recalcó que lo anterior es sustancial para lograr lo fundamental, llegar a término, ya que la “prematurés y el aumento de la incidencia de las cesáreas las pone más en riesgo, que la posibilidad de contraer el virus y nos vaya mal”. Para ello se están haciendo cambios, por ejemplo: “Evitar la movilidad de las pacientes, si antes se recomendaba el control prenatal cada cuatro semanas, lo estamos llevando a seis semanas, los estudios que se hacían como de rutina, ahora se están personalizando, si no vemos riesgos, tratamos de que las embarazadas permanezcan en sus casas el mayor tiempo posible”.

Agregó que el enfoque para las mujeres embarazadas en estos momentos debe basarse en la precaución y no el miedo, con toma de decisiones informadas, “no porque hay una pandemia, porque esté asustada o piense que le puede pasar algo, debe pensar en una cesárea o adelantar el parto, al contrario, hay que tratar de que sea lo más natural posible si no hay complicaciones o contraindicaciones”.

La doctora Bermúdez recordó que a las mujeres embrazadas se les atiende en lugares no Covid, con protocolos de atención especiales y así evitar contaminación y transmisiones. La especialista sugiere apegarse prácticamente al mismo plan de parto que se tenía, sólo ajustado a las circunstancias y de la mano de sus médicos tratantes, si hay manera, tratar de identificar los hospitales que sean no Covid, si es híbrido, tener comunicación previa para conocer el protocolo, distribución y la organización para los demás pacientes y madres embarazadas.

A nivel privado, dijo, los protocolos ahora se han desarrollado para evitar el riesgo de contaminación de la madre, bebé, médico y del resto del personal, acondicionando espacios no Covid. “Esto hay que evitarlo a como dé lugar, pero si nos enfrentamos al caso de una madre contagiada, el procedimiento es distinto”.

Cuando una madre presenta síntomas de Covid-19, si son leves, tiene que estar en su casa y avisar a su médico, si los síntomas son más graves (fiebre elevada, tos seca y malestares en general) tiene que acudir a una unidad Covid en sus diversos mecanismos de acuerdo con el sistema de salud correspondiente, no a una unidad de maternidad, “ahí serán atendidas como se debe”.

Por último, pidió tener cuidado con los partos en casa, “porque en nuestro medio no está tan bien implementada la práctica y se puede correr riesgo para la madre y el recién nacido en caso de presentarse alguna emergencia, no somos un país con clara regulación y facilidades para que se tome esa decisión”, aunque recalcó que al final, la madre debe decidir qué es lo que quiere “es un derecho que se debe ejercer, pero sin ignorancia, si no se convierte en una vulnerabilidad, más que un derecho”, dijo Alexandra Bermúdez.

