Carolina es una matemática brillante, se encuentra quizás en el punto más alto de su genialidad, su mente se impone a la siempre presente sombra del patriarcado que estigmatiza a las mujeres de ciencia. Pero al mismo tiempo que Carolina atraviesa este periodo de claridad, comienza a manifestarse en ella un declive mental que le parece familiar. Ella estuvo al cuidado de su padre en los últimos años, su ejemplo de lucidez, pero también el antecedente de una tormenta que diluye la realidad y la ficción, los indicios de la esquizofrenia. En medio de esta incertidumbre, la posibilidad de un amor se abre paso pero habrá de someterse a una prueba de fuego.

Es el argumento inicial de la obra “Prueba perfecta”, misma que se estrena este viernes en el Foro Shakespeare bajo las indicaciones del director y productor escénico Rodrigo Nava, con un elenco de actrices y actores de rostros conocidos en la televisión: Arantza Ruíz, Bárbara López, Sara Maldonado, Estefanía Hinojosa, Jesús Zavala, Germán Bracco y Plutarco Haza.

“La protagonista cuidó a su padre los últimos años, quien tenía esquizofrenia. En el inicio de la obra vemos lo traumático que pudo ser para ella. Cuando yo estaba dirigiendo a los actores comparaba mucho el tema con lo que ahora nos toca vivir a muchos mayores de 30 años. De la noche a la mañana nos volvimos los padres de nuestros padres. Teníamos que rogarles que no salieran al súper, que no fueran a trabajar. A mí me pasó y siento que a mucha gente cercana le sucedió. Así se comprende mucho mejor el trauma de Carolina con el cuidado de su padre con una condición mental”, comparte Rodrigo Nava.

La obra es un clásico del arte escénico en el mundo y posee destacadas credenciales. El texto original, “Proof”, fue escrito por el dramaturgo estadounidense David Auburn y se estrenó en Broadway en el año 2000. Al año siguiente, la puesta en escena se llevó el Premio Tony a la mejor obra y Auburn recibió el Premio Pulitzer de teatro. En enero de 2003, después de 917 funciones, “Proof” cerró el telón y se convirtió en la obra que más había permanecido activa en 20 años. Poco tiempo bastó para que este texto se tradujera a 30 lenguas y se presentara en teatros de todo el mundo.

“La obra como tal en México se había puesto hace unos 18 años. Retomé el texto porque me parece que el tema es bastante actual. El teatro a veces se acomoda a lo que estamos viviendo y te da respuestas. Creo que este texto fue un accidente pero se ajustó al contexto, por ejemplo, poner el dedo sobre la llaga de la salud mental cuando después del encierro varios vivimos alteraciones mentales, vivimos paranoias, estrés, la pérdida de seres queridos. La pandemia vino a ponernos en una situación al límite y lo que le pasa a Carolina aquí es similar”, comparte el director.

“Así es el teatro”

Fueron dos años de espera para el estreno de “Prueba perfecta”. La pandemia postergó los planes del director y no pudo ser sino hasta ahora que esta se pudo echar a andar, hasta este momento, con una capacidad máxima en el Foro Shakespeare del 70 por ciento.

“Durante los ensayos, lo que hicimos a nivel operación fue hacer muchas pruebas. Cada semana le practicábamos al menos una de antígenos a los actores, a mí y a mi asistente, para que pudiéramos continuar con el trabajo. Si había alguna molestia o indicio que debíamos confirmar, aplicábamos prueba PCR. Conseguimos algunas alianzas con los laboratorios para poder tener muchas pruebas. Esa es la única forma en la que puedes operar con cierta seguridad. Si detectas un caso rápido, puedes atacarlo de inmediato, aíslas el caso y puedes continuar”, comparte el director.

Ahora mismo, ¿el teatro es un riesgo de pérdida?

“Con pandemia y sin ella, el teatro siempre ha sido un riesgo en temas de inversión. Es una moneda en el aire, no sabemos qué va a pasar. Ahora mismo tenemos un límite en la capacidad del 70%, pero no sabemos siquiera si vamos a alcanzar esa capacidad. Pero ese riesgo era ya una costumbre”, asegura.

Finalmente, Nava destaca la importancia de llevar esta puesta a un escenario tan emblemático de nuestra ciudad como el Foro Shakespeare, “un teatro que, a pesar de toda su historia, permite la intimidad con los actores”.

“Prueba perfecta”

Dirige: Rodrigo Nava

Texto original: David Auburn

Elenco:

Arantza Ruíz

Bárbara López

Sara Maldonado

Estefanía Hinojosa

Jesús Zavala

Germán Bracco

Plutarco Haza

¿Dónde y cuándo?

Foro Shakespeare

Del 4 de marzo al 8 de mayo

Viernes, 20:00 horas

Sábado, 18:00 y 20:00 horas

Domingo, 18:00 horas