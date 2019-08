Gracias a las reducciones significativas logradas en el costo de las tecnologías renovables y a la liberación de varios mercados eléctricos alrededor del mundo, el suministro de energía renovable es viable en la actualidad en más de 75 países; es un sector en crecimiento.

Por lo anterior, la World Wildlife Fund (WWF, organización de conservación) creó la iniciativa Ren mx, que tiene por objeto acelerar y facilitar el acceso a energía renovable a usuarios industriales y comerciales en México.

“Nuestra ambición es que Ren mx sea un lugar de recursos interactivos donde las empresas encuentren información y asesoría de una voz imparcial e independiente. Con una red de empresas que ya pasaron por el mismo camino y que están en constante aprendizaje unas de otras”, explica en entrevista Luli Pesqueira, directiva de WWF México.

Entender las oportunidades del mercado eléctrico, definir una estrategia de abastecimiento de energía renovable, hacer el caso de negocio, asegurar la aprobación interna, planificar el proceso de adquisición y comunicar a los grupos de interés sobre la contribución ambiental de la empresa son los pasos en los que esta iniciativa se involucra.

A nivel mundial, la compra de electricidad renovable por parte del sector privado alcanzó un total de 465 TWh (Teravatio-Hora, una unidad de energía que da a entender que la cantidad de energía de la que se habla es capaz de producir y sustentar una cierta potencia durante un determinado tiempo), en el 2017, las compañías que lideran estas tendencias son el sector minero, industrial, comercial y de tecnologías de la información. Descarbonizar las operaciones de las empresas mexicanas en este sentido se vuelve imprescindible.

“Se trata de una oportunidad para que toda la energía adicional que empecemos a generar, la mayor parte sea de fuentes renovables. Esto hoy está en manos de los grandes usuarios”, explicó Pesqueira.

Entrar en el mercado y entender, poder evaluar las opciones de suministro, no es tarea fácil, no todas las empresas tienen un área de manejo de energía que pueda hacer eso y el nuevo mercado es un poco más complejo. “Lo que estaba faltando es saber quién asesora de manera accesible, con información digerible, accesible, accionable y de manera gratuita, a las empresas para que puedan conocer el nuevo mercado, conocer sus opciones y hacer un plan, porque esto no es de un día para otro”.

La especialista aseguró que se requiere de una estrategia de compra, planeación, involucrar a varias áreas de la empresa “y eso es en lo que nosotros decidimos enfocarnos”.

La plataforma en línea tiene ocho pasos que ayudan a planear la estrategia de compra.

El primero es una herramienta de diagnóstico con un Excel programado y preformulado para que las empresas puedan, con sus recibos de luz de los últimos 12 meses, capturar algunos datos y hacer un diagnóstico de cuál es su demanda de electricidad y cuánto requerirían comprar, “ese es el tipo de herramientas que este sitio web ofrece y que están a disposición del público”.

Ambiente propicio para México

“Cada mercado eléctrico es diferente, lo que nosotros diseñamos como Ren mx, responde a las necesidades que detectamos para el mercado mexicano”, dijo Pesqueira.

De entrada, son alrededor de 5,000 empresas en México que tienen gran demanda energética al año y que podrían transformarse. Sin embargo, existen más de 1,500 empresas que ya obtienen electricidad renovable a través de contratos bilaterales (PPA), siendo los sectores minero, industrial y químico los que tienen una mayor demanda para tecnologías eólica y solar.

Los grandes usuarios comerciales e industriales en México consumen alrededor de 40% de la electricidad que se produce en nuestro país, por otra parte, el sector industrial emite un tercio de las emisiones en México. “Al hacer un análisis donde ya se tiene un mercado liberado, donde las empresas tienen alternativas de adquirir energías renovables, y que hay potencial para hacer la conversión, esto supone un cambio en la matriz energética de México”.

El despliegue de las energías renovables (solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa y biogás) ha aumentado rápidamente en la última década gracias a los avances tecnológicos que han demostrado su competitividad económica.

Específicamente en México, durante el último año la generación de electricidad eólica mostró un crecimiento sostenido de 19% y aumentó su capacidad instalada en 10%, mientras que la generación de energía fotovoltaica mostró una explosión de 340% y un aumento en capacidad de 257 por ciento.

Al cierre del primer semestre del 2018, 27% de la capacidad instalada de energía eléctrica de nuestro país provino de energía renovable. Esta proporción tendrá que aumentar hasta 35% en el 2024 para poder cumplir con las metas fijadas en el Acuerdo de París.

Además, durante el 2017, 36% de las inversiones realizadas para el desarrollo de energías renovables en Latinoamérica se realizó en México.

Por otro lado, a partir de la reforma energética se ofrece a los usuarios comerciales e industriales libertad para elegir a su proveedor de electricidad y hacer contratos de cobertura eléctrica que reduzcan su exposición a nuevos aumentos en la tarifa eléctrica, es decir, se puede optar por un proveedor privado de energía renovable.

México, en resumen, cuenta con opciones de energía limpia, con distintos perfiles; además, la demanda va a crecer, también se cuentan con las condiciones geográficas para que se dé todo tipo de energías y por último, ya muchas empresas tienen un contrato de energía renovable en el país, explica Pesqueira, “esto es un indicativo de que no es nuevo ni ajeno, entonces hay una tendencia por la energía renovable”.

