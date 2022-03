En un intento por reivindicar los malos números de audiencia y las fuertes críticas que tuvieron los Premios Oscar el año pasado, la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood dio un giro importante a su programa.

En esta ocasión, Beyoncé fue la encargada de abrir el espectáculo, en lugar del clásico monólogo de chistes. A través de una actuación musical en vídeo, la cantante interpretó la canción nominada, Be Alive, extraída de King Richard, la película biográfica sobre la vida de Venus y Serena Williams. Así, con una orquesta, tonos neón y bailarines con trajes divertidos, fue una fiesta para la vista.

Por primera vez, el espectáculo contó con tres mujeres anfitrionas, tras la renuncia de Kevin Hart, y luego de tres años sin presentadores. Las comediantes Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes fueron las encargadas de marcar el tono cómico de la ceremonia.

Los musicales volvieron con todo a este escenario, e incluso fue una de las partes donde se hizo presente la comunidad latina. Sebastián Yatra interpretó Dos Oruguitas, el tema de la película de Disney Encanto. En compañía de una guitarra y un par de bailarines con ritmos colombianos, fue uno de los momentos más especiales.

Posteriormente con We Don't Talk About Bruno (No se habla de Bruno), los asistentes a los premios se pusieron a bailar, con un amplio elenco encabezado por Luis Fonsi y Becky G. El tema igualmente es de la película de animación Encanto.

Foto: Reuters

Por último, Billie Eilish hizo un homenaje a James Bond, cantando completamente vestida de negro la canción No Time To Die, música oficial de la cinta de James Bond.

Empatía con el pueblo ucraniano

Mila Kunis rindió homenaje a la “resiliencia” del pueblo ucraniano al presentar la nominación a Mejor Canción Original.

Kunis, nacida en Ucrania, aludió a la invasión rusa en su país. “Los eventos mundiales recientes nos han dejado a muchos de nosotros sintiéndonos destrozados”, dijo la actriz.

“Sin embargo, cuando eres testigo de la fuerza y la dignidad de quienes enfrentan tal devastación, es imposible no conmoverse por su resistencia. Uno no puede evitar sentirse asombrado por aquellos que encuentran la fuerza para seguir luchando a través de una oscuridad inimaginable”, añadió.

Posteriormente, la Academia guardó un momento de silencio y en la pantalla principal se pudo leer un mensaje de solidaridad. “Para mostrar nuestro apoyo al pueblo de Ucrania que actualmente enfrenta invasiones, conflictos y prejuicios dentro de sus propias fronteras”.

Y pidieron apoyo: “Si bien el cine es una vía importante para que expresemos nuestra humanidad en tiempos de conflicto, la realidad es que millones de familias en Ucrania necesitan alimentos, atención médica, agua limpia y servicios de emergencia”, además se agregó el hashtag #Standwithukraine.

Otro momento de relevancia política se dio cuando el ganador del Oscar al mejor cortometraje documental, el director de La Reina del Baloncesto, Ben Proudfoot, aprovechó su discurso de aceptación como una oportunidad para enviar un mensaje al presidente Joe Biden: “Trae a Brittney Griner a casa”.

La basquetbolista se encuentra actualmente detenida en Rusia, fue desde mediados de febrero que fue arrestada en un aeropuerto de Moscú, supuestamente después de consumir marihuana.

El momento incómodo

Hasta ese momento, el espectáculo había estado funcionando bastante bien, con un espíritu optimista, sin embargo, un altercado entre Will Smith y Chris Rock puso tensión al evento.

Después de que Rock bromeara con el intérprete del padre de Venus y Serena Williams en King Richard, aludiendo a la alopecia de su esposa Jada, Will Smith se levantó de su asiento cerca del escenario, se acercó a Rock y lo abofeteó. Después de volver a sentarse, Smith le gritó a Rock que mantuviera el nombre de su esposa fuera de su "maldita" boca.

Reacción de la actriz Nicole Kidman ante el altercado entre Will Smith y Chris Rock. Foto: Reuters

En la pausa comercial, el presentador Daniel Kaluuya se acercó para abrazar a Smith y Denzel Washington lo acompañó al costado del escenario, luego Tyler Perry hizo lo propio para tranquilizar al actor. Posteriormente Smith, quien más tarde ganó el premio al Mejor Actor, que dicho sea de paso, es su primer Oscar, se disculpó con la Academia y con sus compañeros nominados.

“Richard Williams fue un feroz defensor de su familia”, dijo Smith, “Estoy llamado en mi vida a amar a la gente y proteger a la gente y ser un río para mi pueblo”, luego compartió varias frases: "En tu momento más alto, ten cuidado porque es cuando el diablo viene por ti", “El arte imita a la vida. Parezco el padre loco”, "Pero el amor te hará hacer locuras".

Mexicanos en los Oscar

Durante el video homenaje In Memoriam, donde se recuerda a las grandes figuras del espectáculo que perdieron la vida en 2021, fueron recordados dos mexicanos, la primera actriz Carmen Salinas, quien falleció el 9 de diciembre y Felipe Cazals Siena, director guionista y productor de cine mexicano, creador de Canoa y Las poquianchis, fallecido en octubre.

También Eugenio Derbez subió al escenario tras el triunfo de CODA, los sonidos del silencio, al dar vida a un profesor de piano. “Y tú, Eugenio Derbez, nos hiciste reír mucho”, destacó el productor Patrick Wachsberger durante su discurso.

Guillermo del Toro recibió cuatro nominaciones por El callejón de las almas perdidas, pero en esta ocasión no recibió la estatuilla. También Carlos López Estrada estuvo nominado por su trabajo en la película Raya y el último dragón e Ivel Hernández, quien forma parte del equipo de efectos visuales de Dune, que ganó en la categoría.

nelly.toche@eleconomista.mx