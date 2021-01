Y “vuelve la burra al trigo”, reza el viejo refrán popular… y esta vez con razón. Que vuelva las veces que sea necesario, hasta que quede claro. La actividad humana está terminando con todos los recursos naturales a su alrededor, y aquellos paisajes que pensamos inútiles e interminables, resulta que tienen valor intrínseco, y que son más que bonitas postales; son ecosistemas fundamentales.

“Los valles centrales se hacen cada vez más pequeños, tienen una disminución anual del 6% y en su lugar aumentan los territorios dados a monocultivos agrícolas. En nuestro continente ya sólo resiste el 1% de los pastizales altos y menos del 30% de los pastizales medianos y bajos”. Datos contundentes. Así abre el documental Ad Memoriam Rei Perpetuam, una producción de la organización medioambiental Pronatura Noreste y De La Maza-Productions; selección oficial en el Wildlife Conservation Film Festival. La película está dirigida por Mauricio de la Maza-Benignos, CEO de Pronatura Noreste, y narrado por la aclamada poeta Claudia Luna Fuentes.

“Pastizales de oro vibran en el desierto chihuahuense, el más grande de América”. El documental denuncia la pérdida del ecosistema donde cohabitan especies de animales y plantas perfectamente adaptados, pues las condiciones no son sencillas: la lluvia apenas riega el campo, entre 300 y 600 mililitros caen al año; y los cercos, que pareciera que son parte propia del paisaje, dividen el territorio para los agricultores y ganaderos… divisiones que poco importan a los pecaríes de collar (jabalí americano) que allí habitan. La película muestra desde una visión antropológica, el conflicto histórico entre los pastizales, la escasez de agua, la actividad humana y la biodiversidad.

La conversación con Mauricio de la Maza-Benignos y Claudia Luna Fuentes es obligatoria por la alarmante situación del ecosistema y los efectos negativos que tiene su extinción: “Pérdida de biodiversidad irremediable, ruptura del ciclo hidrológico en regiones importantísimas del país, y desde una perspectiva antropocéntrica, la descapitalización natural. Se reduce a la mala gestión de los recursos asociados al pastizal, incluida el agua”, aseguró Mauricio. Claudia, en cambio, hizo hincapié en otro tema trascendental: “Se enlaza con la escasez de agua. Los pastizales están enclavados en un punto del país donde hay mucho debate acerca del agua”.

-¿Por qué hacer un documental de pastizales?

“El pastizal es uno de los ecosistemas más interesantes e importantes a nivel mundial y más subestimados, por lo tanto, menos entendidos. Los pastizales capturan carbono tan bien como un bosque tropical; hay captación de agua para los acuíferos, especialmente en regiones áridas, nos genera alimentos a través de la ganadería, aseguró Mauricio.

“A partir del lenguaje podemos hacer una reflexión que tiene que ver con la belleza, con la emoción de la urgencia y el cuestionamiento del modelo económico extractivo que ya es insostenible. Solamente tocando el corazón y tocando los ojos con estas bellísimas imágenes, con todos estos datos, es que la gente puede despertar, dice Claudia, haciendo referencia al guion, abordado desde la estética de la poesía. Y los hilos de la vida, a veces ocres a veces a verdes, esperan con paciencia al cielo con sus nubes”.

-¿Qué responsabilidad tienen las autoridades en el deterioro de los pastizales?

“El documental lo produce Pronatura Noreste, que por definición no se inmiscuye en política. Sin embargo, sería indolente no aprovecharlo para hacer la denuncia a la falta de respuesta, en mayor o menor grado, de las diferentes autoridades gubernamentales, en todos los niveles, que no están atendiendo sus obligaciones, y están siendo omisas y negligentes. Particularmente la Profepa, que ni siquiera aceptó las entrevistas. Las demás, y estoy muy agradecido, aceptaron y respondieron en buena lid desde su perspectiva”, respondió Mauricio.

“Como ciudadanos tenemos la posibilidad, el derecho y la responsabilidad de intervenir de alguna manera, y algunos lo hacen a través de escritos, oficios, labores en campo, trabajo científico”, completó Claudia.

-Entonces es una responsabilidad compartida. ¿Hay negligencia deliberada del gobierno, pero también de la gente?

“Hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de responsabilidad compartida. Podemos hablar de dos cuestiones: los problemas de legalidad o estado de derecho y aplicación de la ley, que son responsabilidad y obligación del Estado, y la cultura de la legalidad que tiene que ver con la suma de los individuos que conformamos la sociedad. Tratar a la sociedad como un ente es un error, es tan diversa y plural que necesitas un Estado rector que tutele las leyes, derechos y obligaciones, es decir, si pones semáforos y la gente se pasa el alto, es culpa de la gente, pero finalmente es porque no hay una autoridad que se asegure que eso no suceda. El Estado tiene obligaciones, por eso existe, por eso tiene el monopolio del poder. Es muy cómodo echarle la culpa a la sociedad; hay un tema cultural y por eso estamos haciendo conciencia”, contestó categórico Mauricio.

Claudia regresó brevemente a las consecuencias de perder el ecosistema: “Se pierde la biodiversidad, se pierden comunidades también. Estamos todos entrelazados, se pierden historias, se pierden tradiciones, pero sobre todo se pierden enlaces que llevan la vida de un lugar a otro”.

-¿Por qué el documental se titula Ad Memoriam Rei Perpetuam?

“Ad Memoriam Rei Perpetuam significa asentar algo para la memoria en el futuro. Estamos documentando para el futuro, para que quede asentado lo que estamos viendo y viviendo. Ojalá que mañana el nombre no coincida con la realidad”, concluyó Mauricio.

En el imaginario colectivo, un pastizal no es más que un terreno desierto que se extiende por kilómetros, con espigas y pasto ocres, y poco más. Todo lo contrario. Ahí, donde parece que no pasa nada, una colonia de perritos de la pradera sale y entra de su cueva un sinfín de veces en el día; un halcón persigue, surcando el aire cálido, tímida agua fresca. Berrendos brincan aquí y allá; el bisonte americano amasa la tierra en su andar. Ad Memoriam Rei Perpetuam retrata ese tímido ecosistema, tan trascendental.

Es un orgullo porque es el festival del cine de vida silvestre más importante a nivel mundial. Me llamó personalmente el presidente del festival y me dijo: ‘estoy impresionado porque jamás nos imaginamos la belleza y la biodiversidad que hay en el norte de México. Estoy sorprendido no sólo por el contenido, sino también por el acercamiento tan atípico en que abordaron el tema’. En Pronatura y todos nuestros colegas compartimos esa emoción”.