“Hace un año me declaré feminista y a muchos les llamó la atención. Lo hice porque cada día soy más consciente de que, para romper barreras, hablar claro, ayuda”, declaró la presidenta de Santander.

Ana Botín, presidenta de este grupo financiero, reflexionó sobre el papel de la mujer, los avances y retos pendientes en materia de igualdad de género, en una entrevista concedida a la Fundación CYD realizada con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemoró hace unos días.

“Empecé a trabajar en Estados Unidos en un mundo muy de hombres. Aprendí durante esos años que había que llegar a la oficina antes que tu jefe e irse después que él. También aprendí a hablar claro, speak up, y cuando consideraba que me tocaba una promoción no me quedaba callada. Llevo muchos años como ejecutiva del banco. Ya en el Santander, muchas veces me ha tocado hablar muy alto para que se me escuchara entre tanta voz masculina. Y así y todo, a menudo no lo conseguía”, indicó Botín, quien también es presidenta de la Fundación CYD.

“Las personas, hombres y mujeres, tenemos muchas facetas. Es cierto y es una realidad avalada por muchos estudios, que a las mujeres en general nos cuesta más poder desarrollarlas todas, es cierto que existe un ‘impuesto a la maternidad’. En mi caso, desde hace varios años me resulta difícil poder seguir con mis clases de yoga, hoy son la excepción más que la regla, sobre todo por mis viajes. Lo cierto es que no es posible ‘tenerlo todo’. Hay que entender en cada momento qué es lo que es prioritario”, señaló.

“En el plano profesional, tenemos que cambiar la cultura en la empresa, continuar en la dirección de modificar la forma de medir los resultados, basándonos en datos y no en las horas que se pasan en la oficina. Descartar malos hábitos que suelen perjudicar más a las mujeres -como largas comidas o reuniones de última hora convocadas al final del día-. Durante años me estuvieron convocando a reuniones todos los domingos, cuando mis hijos eran pequeños me costaba mucho salir de casa”, explicó.

En este sentido, la presidenta de Santander aseguró que la entidad “está totalmente comprometida con el objetivo de mejorar el equilibrio entre la vida profesional y personal y seguir avanzando para hacer de Santander el mejor lugar para trabajar”.

Brecha salarial

“Todavía hay muchas actitudes, hábitos y comportamientos cotidianos o culturales que son contrarios a una igualdad verdadera. La sociedad está más receptiva que nunca. Hay que aprovechar el momento”, afirmó.

“La diferencia salarial en puestos de trabajo equivalentes es inaceptable y debe eliminarse. Sin embargo, reducir la brecha salarial absoluta entre hombres y mujeres no es algo que se consiga de la noche a la mañana. En Santander, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una prioridad. Tenemos muchas iniciativas en marcha con el objetivo de alcanzar la igualdad efectiva a todos los niveles. Y hemos puestos objetivos concretos, como lograr la paridad en el consejo de administración en el 2021, aumentar en 50% el objetivo de mujeres en posiciones de liderazgo, hasta 30%, y aumentar la diversidad cultural de nuestros equipos”, detalló Botín.

“Hace un año me declaré feminista y a muchos les llamó la atención. Recibí elogios y también críticas. Lo hice porque cada día soy más consciente de que, para romper barreras, decir las cosas públicamente, hablar claro, ayuda. Estoy en una posición privilegiada para hacerlo. Y lo hago no sólo por mí misma, sino por otras muchas mujeres y hombres que piensan como yo. Tengo la responsabilidad de hacerlo, aunque no les guste a todos”, concluyó.